أكثر من 83 ألف مستفيد من خدمات مستشفى "بني مالك" العام بجازان

عدد المواليد بلغ 732 من الجنسين وإجراء 1468 عملية ناجحة

قالت "صحة جازان" إن عدد المرضى المراجعين للطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى بني مالك العام، بلغ أكثر من 83 ألف مريض ومريضة خلال العام الماضي.

وأوضحت أن قسم الطوارئ استقبل 52669 حالة، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 31023 مراجعًا، وقد أجرى المستشفى خلال نفس الفترة 263620 فحصاً مخبرياً، وبلغ عدد مراجعي أقسام الأشعة 16421 مراجعاً، واستفاد من الخدمات الاستشارية والعلاجية بالعيادة النفسية 1583 مراجعًا.

وأكدت أن عدد جلسات التأهيل الطبي بلغ 1572 جلسةً، وبلغ عدد الوصفات الدوائية للمرضى 112945 وصفة، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 905 متبرعًا، فيما بلغ عدد المرضى المنومين 2425 مريضاً، ووصل عدد الوجبات الغذائية بالمستشفى لــ 76859 وجبة.



وأضافت: أن "عدد المواليد بلغ 732 مولوداً من الجنسين، وكذلك تم إجراء 1468 عملية جراحية تكللت – ولله الحمد – بالنجاح".

