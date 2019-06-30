النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة الدفاع تعلن توافر 758 وظيفة بالقوات البرية الملكية

على بند التشغيل والصيانة .. ووفق مجموعة من الشروط التي حدّدتها

أعلنت وزارة الدفاع توافر (758) وظيفة شاغرة على بند التشغيل والصيانة بإدارات التشغيل والصيانة بالقوات البرية الملكية السعودية، وترغب في شغلها بالكوادر السعودية.

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف ومَن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم عليها عبر وسائل التواصل، على أن يبدأ استقبال طلبات التوظيف اعتباراً من يوم الأحد الموافق (1440/11/04هـ) ولمدة أسبوعين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة الدفاع تعلن توافر 758 وظيفة بالقوات البرية الملكية
سبق

أعلنت وزارة الدفاع توافر (758) وظيفة شاغرة على بند التشغيل والصيانة بإدارات التشغيل والصيانة بالقوات البرية الملكية السعودية، وترغب في شغلها بالكوادر السعودية.

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف ومَن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم عليها عبر وسائل التواصل، على أن يبدأ استقبال طلبات التوظيف اعتباراً من يوم الأحد الموافق (1440/11/04هـ) ولمدة أسبوعين.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
01:34 PM

وزارة الدفاع تعلن توافر 758 وظيفة بالقوات البرية الملكية

على بند التشغيل والصيانة .. ووفق مجموعة من الشروط التي حدّدتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
11,393

أعلنت وزارة الدفاع توافر (758) وظيفة شاغرة على بند التشغيل والصيانة بإدارات التشغيل والصيانة بالقوات البرية الملكية السعودية، وترغب في شغلها بالكوادر السعودية.

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف ومَن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم عليها عبر وسائل التواصل، على أن يبدأ استقبال طلبات التوظيف اعتباراً من يوم الأحد الموافق (1440/11/04هـ) ولمدة أسبوعين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,403
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,242
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,746
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,156

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة