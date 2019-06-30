ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف ومَن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم عليها عبر وسائل التواصل، على أن يبدأ استقبال طلبات التوظيف اعتباراً من يوم الأحد الموافق (1440/11/04هـ) ولمدة أسبوعين.

أعلنت وزارة الدفاع توافر (758) وظيفة شاغرة على بند التشغيل والصيانة بإدارات التشغيل والصيانة بالقوات البرية الملكية السعودية، وترغب في شغلها بالكوادر السعودية.

وزارة الدفاع تعلن توافر 758 وظيفة بالقوات البرية الملكية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-30 أعلنت وزارة الدفاع توافر (758) وظيفة شاغرة على بند التشغيل والصيانة بإدارات التشغيل والصيانة بالقوات البرية الملكية السعودية، وترغب في شغلها بالكوادر السعودية. ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف ومَن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم عليها عبر وسائل التواصل، على أن يبدأ استقبال طلبات التوظيف اعتباراً من يوم الأحد الموافق (1440/11/04هـ) ولمدة أسبوعين.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440 01:34 PM

وزارة الدفاع تعلن توافر 758 وظيفة بالقوات البرية الملكية على بند التشغيل والصيانة .. ووفق مجموعة من الشروط التي حدّدتها





A A A





358 مشاركة

أعلنت وزارة الدفاع توافر (758) وظيفة شاغرة على بند التشغيل والصيانة بإدارات التشغيل والصيانة بالقوات البرية الملكية السعودية، وترغب في شغلها بالكوادر السعودية.

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف ومَن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم عليها عبر وسائل التواصل، على أن يبدأ استقبال طلبات التوظيف اعتباراً من يوم الأحد الموافق (1440/11/04هـ) ولمدة أسبوعين.