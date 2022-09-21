اليوم.. انطلاق 15 فعالية للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 بالخرج

تستمر 5 أيام.. وتُختتم مساء الأربعاء المقبل

ينطلق اليوم السبت أول برامج وفعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 في محافظة الخرج، التي تستمر خمسة أيام متواصلة.

وكان محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي قد دشن في مبنى المحافظة الخميس برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الذي يضم 15 فعالية وطنية متنوعة وموزعة على مناطق عدة بالمحافظة والمراكز التابعة.

وتتضمن قائمة الفعاليات المعدة برامج ونشاطات متنوعة، تتناسب مع الزوار كافة من الشباب والعوائل، وهي "الحفل الرسمي، كرنفال وطن، الفوود تراك، نصب السيارات، فعالية المسيرة، كرنفال همة وطن، السيارات الكلاسيكية، رؤية وطن العطاء، فعاليات الهمة حتى القمة، معرض الملوك السبعة، حفل اليوم الوطني باليمامة، مسيرة الهياثم، حفل مسيرة وطن بحي القطار، ندوة إضاءات رياضية، حفل اللجنة الثقافية". وتستمر الفعاليات 5 أيام، وتُختتم مساء يوم الأربعاء الموافق 27 من الشهر الجاري.

من جانبه، تحدث محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي عن هذه المناسبة الغالية لـ"سبق" بأن في هذه المناسبة العزيزة تُجدد ذكرى اليوم الوطني لمملكتنا الغالية، ونستعيد فيها صفحات أعوام الكفاح والحدث التاريخي لهذه الأرض المباركة، والمنقوش في ذاكرة ووجدان المواطن السعودي.. يوم وحّد المغفور له الملك عبدالعزيز ورجاله شتات هذا الكيان العظيم حتى أصبح لحمة واحدة، ثم شرع في جهاد التنمية والتطوير، وتابع أبناؤه الملوك من بعده هذا النهج حتى شملت خطط التنمية جميع أرجاء الوطن.

وأضاف بأن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية إنما هو لهدف سامٍ، يتمثل في تعزيز القيم الإسلامية، وترسيخ المواطنة الصالحة في جيل الأبناء، ورفع هممهم ليواصلوا مسيرة العلم والعمل؛ لترقى بلاد الحرمين الشريفين في سلم الحضارة والتطور تحت ظل راية التوحيد.

وفي نهاية حديثه رفع "الماضي" - باسمه وباسم أهالي محافظة الخرج - أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده داعيًا المولى القدير أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وإيمانها واجتماع كلمتها.