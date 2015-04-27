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بالفيديو.. هطول الأمطار يصنع مشاهد جميلة لـ "شلالات عقبة" بأبها

وسط تفاعل واسع من المغردين بمواقع التواصل الاجتماعي

تداول العديد من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفيض وشلالات عقبة شعار، التي تقع غرب أبها يوم أمس الاثنين. ووثق فريق "الأحداث الطبيعية" - المتخصص في رصد التغيرات الطبيعية والتأثيرات المناخية - على موقع اليوتيوب المناظر الساحرة وأظهرت لقطات الفيديو قمة شلالات عقبة شعار ما أدى إلى تفاعل واسع من المغردين.

وشهدت أبها هطول أمطار تتراوح من المتوسطة إلى الغزيرة فاضت على إثرها العديد من الأودية والشعاب مع ارتفاع المنسوب وجريان الماء فيها.

يُذكر أن توقعات الأرصاد أكدت بمشيئة الله تعالى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

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بالفيديو.. هطول الأمطار يصنع مشاهد جميلة لـ "شلالات عقبة" بأبها
سبق

تداول العديد من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفيض وشلالات عقبة شعار، التي تقع غرب أبها يوم أمس الاثنين. ووثق فريق "الأحداث الطبيعية" - المتخصص في رصد التغيرات الطبيعية والتأثيرات المناخية - على موقع اليوتيوب المناظر الساحرة وأظهرت لقطات الفيديو قمة شلالات عقبة شعار ما أدى إلى تفاعل واسع من المغردين.

وشهدت أبها هطول أمطار تتراوح من المتوسطة إلى الغزيرة فاضت على إثرها العديد من الأودية والشعاب مع ارتفاع المنسوب وجريان الماء فيها.

يُذكر أن توقعات الأرصاد أكدت بمشيئة الله تعالى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
10:55 PM

بالفيديو.. هطول الأمطار يصنع مشاهد جميلة لـ "شلالات عقبة" بأبها

وسط تفاعل واسع من المغردين بمواقع التواصل الاجتماعي

A A A
خالد خليل - الرياض
0
1,106

تداول العديد من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفيض وشلالات عقبة شعار، التي تقع غرب أبها يوم أمس الاثنين. ووثق فريق "الأحداث الطبيعية" - المتخصص في رصد التغيرات الطبيعية والتأثيرات المناخية - على موقع اليوتيوب المناظر الساحرة وأظهرت لقطات الفيديو قمة شلالات عقبة شعار ما أدى إلى تفاعل واسع من المغردين.

وشهدت أبها هطول أمطار تتراوح من المتوسطة إلى الغزيرة فاضت على إثرها العديد من الأودية والشعاب مع ارتفاع المنسوب وجريان الماء فيها.

يُذكر أن توقعات الأرصاد أكدت بمشيئة الله تعالى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

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