وأوضحت "المصادر" أنه بينما كانت دوريات قوات الأمن البيئي تؤدي مهامها في محافظة الوجه اشتبهت بإحدى المركبات مطموسة اللوحات، التي لاذت بالفرار بسرعة عالية، وعلى بعد 15 كيلومترًا اصطدمت المركبة الهاربة أثناء عبورها الطريق الأسفلتي بإحدى دوريات القوات التي كانت شبه متوقفة ومكلفة بمهمة أخرى، ما أسفر عن إصابة قائد المركبة ومرافقه وأفراد القوات، وتم نقلهم في حينه لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتسليم الحادث لجهة الاختصاص.

‬كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" عما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع لاصطدام إحدى المركبات الخاصة بدورية تابعة للقوات الخاصة للأمن البيئي.

مصادر تكشف قصة اصطدام مركبة هاربة بدورية للأمن البيئي بمحافظة الوجه كانت شبه متوقفة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-15 ‬كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" عما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع لاصطدام إحدى المركبات الخاصة بدورية تابعة للقوات الخاصة للأمن البيئي. وأوضحت "المصادر" أنه بينما كانت دوريات قوات الأمن البيئي تؤدي مهامها في محافظة الوجه اشتبهت بإحدى المركبات مطموسة اللوحات، التي لاذت بالفرار بسرعة عالية، وعلى بعد 15 كيلومترًا اصطدمت المركبة الهاربة أثناء عبورها الطريق الأسفلتي بإحدى دوريات القوات التي كانت شبه متوقفة ومكلفة بمهمة أخرى، ما أسفر عن إصابة قائد المركبة ومرافقه وأفراد القوات، وتم نقلهم في حينه لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتسليم الحادث لجهة الاختصاص.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 04:22 PM

اخر تعديل 15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 05:59 PM

مصادر تكشف قصة اصطدام مركبة هاربة بدورية للأمن البيئي بمحافظة الوجه كانت شبه متوقفة أثناء مطاردتها من قبل الدوريات الخاصة بالبيئة





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‬كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" عما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع لاصطدام إحدى المركبات الخاصة بدورية تابعة للقوات الخاصة للأمن البيئي.

وأوضحت "المصادر" أنه بينما كانت دوريات قوات الأمن البيئي تؤدي مهامها في محافظة الوجه اشتبهت بإحدى المركبات مطموسة اللوحات، التي لاذت بالفرار بسرعة عالية، وعلى بعد 15 كيلومترًا اصطدمت المركبة الهاربة أثناء عبورها الطريق الأسفلتي بإحدى دوريات القوات التي كانت شبه متوقفة ومكلفة بمهمة أخرى، ما أسفر عن إصابة قائد المركبة ومرافقه وأفراد القوات، وتم نقلهم في حينه لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتسليم الحادث لجهة الاختصاص.