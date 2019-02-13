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استهدف بقنبلة فجرت من بُعد.. مقتل قيادي رفيع في طالبان باكستان

عقب مرور نحو أسبوعين على مصرع قائدين رئيسيين في الحركة

قُتل قيادي باكستاني رفيع في طالبان بانفجار قنبلة في شرق أفغانستان، وفق ما أفادت مصادر استخباراتية وأخرى تابعة للحركة اليوم (الخميس)، في آخر هجوم من نوعه يستهدف المجموعة خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح قيادي في الحركة أن القنبلة التي تم تفجيرها من بعد استهدفت شهريار محسود، الذي يقود فصيلاً تابعاً لحركة طالبان الباكستانية في ولاية كنر الأفغانية، بحسب "فرانس 24".

من جهته، أكد مسؤول في الاستخبارات الباكستانية الحادثة، مبيناً أن محسود هرب إلى أفغانستان في 2016.

ويأتي التفجير بعد نحو أسبوعين من مقتل قياديين رئيسيين في طالبان الباكستانية هما خالد حقّاني وقاري سيف الله بيشاوري في مواجهة مع قوات الأمن في أفغانستان.

وتأتي العمليات الأخيرة في وقت تبدو الولايات المتحدة وطالبان الأفغانية، التي تعد منفصلة عن طالبان الباكستانية، أقرب للتوصل إلى اتفاق تاريخي يفضي إلى انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

انفجار قنبلة في شرق أفغانستان طالبان

الرئيسية/ أخبار العالم

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استهدف بقنبلة فجرت من بُعد.. مقتل قيادي رفيع في طالبان باكستان
سبق

قُتل قيادي باكستاني رفيع في طالبان بانفجار قنبلة في شرق أفغانستان، وفق ما أفادت مصادر استخباراتية وأخرى تابعة للحركة اليوم (الخميس)، في آخر هجوم من نوعه يستهدف المجموعة خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح قيادي في الحركة أن القنبلة التي تم تفجيرها من بعد استهدفت شهريار محسود، الذي يقود فصيلاً تابعاً لحركة طالبان الباكستانية في ولاية كنر الأفغانية، بحسب "فرانس 24".

من جهته، أكد مسؤول في الاستخبارات الباكستانية الحادثة، مبيناً أن محسود هرب إلى أفغانستان في 2016.

ويأتي التفجير بعد نحو أسبوعين من مقتل قياديين رئيسيين في طالبان الباكستانية هما خالد حقّاني وقاري سيف الله بيشاوري في مواجهة مع قوات الأمن في أفغانستان.

وتأتي العمليات الأخيرة في وقت تبدو الولايات المتحدة وطالبان الأفغانية، التي تعد منفصلة عن طالبان الباكستانية، أقرب للتوصل إلى اتفاق تاريخي يفضي إلى انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
08:22 PM

استهدف بقنبلة فجرت من بُعد.. مقتل قيادي رفيع في طالبان باكستان

عقب مرور نحو أسبوعين على مصرع قائدين رئيسيين في الحركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل قيادي باكستاني رفيع في طالبان بانفجار قنبلة في شرق أفغانستان، وفق ما أفادت مصادر استخباراتية وأخرى تابعة للحركة اليوم (الخميس)، في آخر هجوم من نوعه يستهدف المجموعة خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح قيادي في الحركة أن القنبلة التي تم تفجيرها من بعد استهدفت شهريار محسود، الذي يقود فصيلاً تابعاً لحركة طالبان الباكستانية في ولاية كنر الأفغانية، بحسب "فرانس 24".

من جهته، أكد مسؤول في الاستخبارات الباكستانية الحادثة، مبيناً أن محسود هرب إلى أفغانستان في 2016.

ويأتي التفجير بعد نحو أسبوعين من مقتل قياديين رئيسيين في طالبان الباكستانية هما خالد حقّاني وقاري سيف الله بيشاوري في مواجهة مع قوات الأمن في أفغانستان.

وتأتي العمليات الأخيرة في وقت تبدو الولايات المتحدة وطالبان الأفغانية، التي تعد منفصلة عن طالبان الباكستانية، أقرب للتوصل إلى اتفاق تاريخي يفضي إلى انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

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