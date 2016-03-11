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"ترامب": لم تظهر علي أعراض "كورونا" ولن أخضع للكشف الطبي

قال للصحفيين بمقر الكونجرس: أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لم يخضع لاختبار للكشف عن فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض وأن طبيب البيت الأبيض راجع حالته الصحية، حسب رويترز.

وأضاف ترامب للصحفيين بمقر الكونجرس عقب اجتماعه بأعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري المنتمي إليه لبحث سبل مواجهة الفيروس "لا أشعر بداع لذلك.. أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية".

أمريكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد البيت الأبيض الكونجرس الحزب الجمهوري مجلس الشيوخ

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب": لم تظهر علي أعراض "كورونا" ولن أخضع للكشف الطبي
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لم يخضع لاختبار للكشف عن فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض وأن طبيب البيت الأبيض راجع حالته الصحية، حسب رويترز.

وأضاف ترامب للصحفيين بمقر الكونجرس عقب اجتماعه بأعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري المنتمي إليه لبحث سبل مواجهة الفيروس "لا أشعر بداع لذلك.. أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية".

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
12:05 AM

"ترامب": لم تظهر علي أعراض "كورونا" ولن أخضع للكشف الطبي

قال للصحفيين بمقر الكونجرس: أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لم يخضع لاختبار للكشف عن فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض وأن طبيب البيت الأبيض راجع حالته الصحية، حسب رويترز.

وأضاف ترامب للصحفيين بمقر الكونجرس عقب اجتماعه بأعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري المنتمي إليه لبحث سبل مواجهة الفيروس "لا أشعر بداع لذلك.. أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية".

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