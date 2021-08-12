تدشين مركز اللقاحات بالدمام.. وإقبال كبير من طلاب الشرقية وأولياء الأمور

لضمان عودة آمنة لمقاعد الدراسة وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم والصحة

دشّن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، مساء أمس، برفقة رئيس شبكة الدمام الصحية الدكتور محمد الأحمري، وبحضور مدير إدارة المباني الحكومية التي بنتها أرامكو السعودية المهندس محمد العبداللطيف، مركز اللقاح المقام بمجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بالدمام، والذي يستهدف تطعيم جميع الطلبة من سن 12 عاماً حتى 18 عاماً، إضافةً إلى أولياء أمورهم ومنسوبي التعليم لمن لم يتلقى اللقاح الجرعة الأولى أو الثانية ومن غير مواعيد مسبقة حيث يشرع أبوابه من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة.

ووقف مدير التعليم ومرافقوه على العيادات المقام بالمجمع، تخللها متابعتهم لمباشرة الفريق الطبي مهام التطعيم التي شهدت حضوراً كبيراً من قبل الطلبة وأولياء أمورهم، تزامنا معها الاستماع للفريق الطبي وتأكيده على أهمية التزام كل أفراد المجتمع باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية

وأشار مدير عام التعليم الدكتور سامي العتيبي، للدور البارز الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة "أعزها الله" في اتخاذ التدابير اللازمة والعلمية للتصدي والوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة أبنائها المواطنين والمواطنات والمقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة.

وأضاف "العتيبي": من هذا المنطلق اتخذت وزارة التعليم بإشراف مباشر من وزيرها الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، حزمة من التدابير الاحترازية التي تصب جميعها في مصلحة تجاوز هذه الجائحة ومن ثمرة ذلك تنفيذ هذه الحملات التي تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

وتقدم الدكتور "العتيبي" بالشكر الجزيل للتجمع الصحي الأول ولشركة أرامكو وجميع شركاء "تعليم الشرقية" على الجهود التي يبذلونها كفريق عمل واحد في سبيل تخطي هذه الجائحة عبر حزمة من الإجراءات الاحترازية والالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

من جهته، أشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى سلسلة من الإجراءات والشراكات المجتمعية التي اتخذتها إدارة تعليم الشرقية بإشراف مباشر من مديرها العام الدكتور سامي العتيبي.

يأتي ذلك لضمان عودة آمنة لمقاعد الدراسة وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم، ومن بينها إقامة حملة سابقة بمبنى تعليم المنطقة بقطاعيه البنين والبنات لتطعيم منسوبي ومنسوبات الإدارة ضد فيروس كورونا كوفيد 19 بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة، إضافة لفتح مسارات خاصة للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بمركز اللقاح بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمقر الجامعة، فضلاً عن جدولة تعليم المنطقة ممثلاً في إدارة الشؤون الصحية المدرسية لخارطة واسعة من البرامج الصحية التي تستهدف رفع سقف التوعية بين أوساط كافة منسوبيها تجاه الطرق المثلى للتعامل مع الفيروس والحد من انتشاره وطرق العزل المنزلي، والوقوف على اللقاح، وصولاً إلى أهمية الالتزام بإتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات المتعلقة بكورونا.

يُذكر أن المركز يعمل على تشغيل طاقم طبي متكامل من شبكة الدمام الصحية، من أطباء وممرضين وأخصائيين وفنيين، لخدمة مستفيدي التعليم من خلال توفير لقاحات كورونا (كوفيد-19) لهم.