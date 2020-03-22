العاصمة الكرواتية تستيقظ على وَقْع زلزال.. والسكان يهرعون إلى الشوارع

انهيار واجهات مبانٍ وانقطاع الكهرباء

أدى زلزال ضرب اليوم (الأحد)، العاصمة الكرواتية زغرب؛ إلى مقتل فتى في الخامسة عشرة من العمر؛ كما ذكرت وكالة الأنباء الكرواتية "هينا".

وأوضحت "هينا" أن قوة الزلزال بلغت 5,3 درجات، وقد تسبب في أضرار مادية كبيرة وحالات هلع؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أن الزلزال وقع الساعة 6,00 (5,00 ت غ)؛ ما دفع العديد من سكان المدينة إلى النزول للشوارع،

من جهته أفاد زاركو راسيتش مسؤول الطوارئ في زغرب، بتلقّي اتصال يتعلق بمبنى انهار، والعثور على فتى غائب عن الوعي ولا شيء يدل على أنه على قيد الحياة.

من جانبه بيّن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال يقع على بعد 7 كيلومترات إلى شمال العاصمة.

وفي أحياء وسط زغرب القديمة، انهارت واجهات بعض الأبنية، فيما قُطعت الكهرباء عن أنحاء عديدة في المدينة.

وتلا الهِزَّةَ زلزالٌ آخر بقوة 5 درجات عند الساعة 7,00 (6,00 ت غ).

وتشهد منطقة البلقان حركة زلزالية نشطة؛ حيث تتكرّر فيها الهزات الأرضية.