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استطلاع: 57% من الأمريكيين يؤيدون ترك ترامب منصبه قبل انتهاء ولايته

يرون أنه لم يعد قادراً على العمل كرئيس للولايات المتحدة.. قالوا: يجب أن يستقيل

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أن أكثر من 50% من الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس الحالي دونالد ترامب؛ يجب أن يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته، بسبب أعمال الشغب في الكابيتول.

ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" بالاشتراك مع شركة الأبحاث "إبسوس"، فإن 57% من الأمريكيين يرون أن ترامب لم يعد قادراً على العمل كرئيس للولايات المتحدة.

ويعتقد 14% أنه يجب عزله من منصبه من خلال إجراءات الإقالة، وأيّد 30% استخدام التعديل الخامس والعشرين في الدستور لعزله، وقال 13% إن ترامب يجب أن يستقيل من منصبه.

وفق "روسيا اليوم"، كما تظهر نتائج الاستطلاع، أن أكثر من 80% من المشاركين فيه يدينون تصرفات الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، وأعرب 12% عن تأييدهم لما وقع، ووجد 6% صعوبة في الإجابة.

وتمّ إجراء الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 8 يناير، وشمل 1005 أمريكيين فوق سن 18 عاماً، من بينهم 490 ديمقراطياً و363 جمهورياً و100 شخص ليسوا من أنصار أيّ حزب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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استطلاع: 57% من الأمريكيين يؤيدون ترك ترامب منصبه قبل انتهاء ولايته
سبق

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أن أكثر من 50% من الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس الحالي دونالد ترامب؛ يجب أن يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته، بسبب أعمال الشغب في الكابيتول.

ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" بالاشتراك مع شركة الأبحاث "إبسوس"، فإن 57% من الأمريكيين يرون أن ترامب لم يعد قادراً على العمل كرئيس للولايات المتحدة.

ويعتقد 14% أنه يجب عزله من منصبه من خلال إجراءات الإقالة، وأيّد 30% استخدام التعديل الخامس والعشرين في الدستور لعزله، وقال 13% إن ترامب يجب أن يستقيل من منصبه.

وفق "روسيا اليوم"، كما تظهر نتائج الاستطلاع، أن أكثر من 80% من المشاركين فيه يدينون تصرفات الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، وأعرب 12% عن تأييدهم لما وقع، ووجد 6% صعوبة في الإجابة.

وتمّ إجراء الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 8 يناير، وشمل 1005 أمريكيين فوق سن 18 عاماً، من بينهم 490 ديمقراطياً و363 جمهورياً و100 شخص ليسوا من أنصار أيّ حزب.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
10:29 AM

استطلاع: 57% من الأمريكيين يؤيدون ترك ترامب منصبه قبل انتهاء ولايته

يرون أنه لم يعد قادراً على العمل كرئيس للولايات المتحدة.. قالوا: يجب أن يستقيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أن أكثر من 50% من الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس الحالي دونالد ترامب؛ يجب أن يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته، بسبب أعمال الشغب في الكابيتول.

ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" بالاشتراك مع شركة الأبحاث "إبسوس"، فإن 57% من الأمريكيين يرون أن ترامب لم يعد قادراً على العمل كرئيس للولايات المتحدة.

ويعتقد 14% أنه يجب عزله من منصبه من خلال إجراءات الإقالة، وأيّد 30% استخدام التعديل الخامس والعشرين في الدستور لعزله، وقال 13% إن ترامب يجب أن يستقيل من منصبه.

وفق "روسيا اليوم"، كما تظهر نتائج الاستطلاع، أن أكثر من 80% من المشاركين فيه يدينون تصرفات الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، وأعرب 12% عن تأييدهم لما وقع، ووجد 6% صعوبة في الإجابة.

وتمّ إجراء الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 8 يناير، وشمل 1005 أمريكيين فوق سن 18 عاماً، من بينهم 490 ديمقراطياً و363 جمهورياً و100 شخص ليسوا من أنصار أيّ حزب.

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