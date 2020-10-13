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لتمكين البلديات من إزالة التعديات وتحديد مواقعها.. تعرّف على تطبيق الحصر الميداني بمكة

استكمالاً لتطوير أدوات حصر مواقع الحدائق والمحال التجارية

دشَّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه، اليوم، تطبيق الحصر الميداني وتحديث البيانات الجغرافية بالعاصمة المقدسة، استكمالاً لتطوير أدوات حصر مواقع الحدائق والمحال التجارية والمعالم بمكة المكرمة، وجمع بياناتها عن طريق مركز نظم المعلومات الجغرافية بأمانة العاصمة المقدسة.

يأتي ذلك لتمكين البلديات ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، من تحديد مواقع التعديات ورفعها على قواعد البيانات الجغرافية والاستفادة منها في التطبيقات المختلفة بما يعزز المحافظة على الأراضي ومحاور التنمية بالعاصمة المقدسة.

وأوضح مدير عام مركز نظم المعلومات الجغرافية بالأمانة المهندس عصام بن علي تريمي، أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى أمانات المملكة، حيث تمكن المراقبين من تسجيل التعدي على الأراضي بطريقة إلكترونية ورفع الإحداثات بطريقة مباشرة لقاعدة البيانات، تعزيزًا للتحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية الحديثة، مشيرًا إلى أنه تم تحليل الأعمال ونشر تطبيق حصر التعديات على البوابة الجغرافية لمكة المكرمة، ومنح الصلاحيات اللازمة لموظفي البلديات الفرعية والمرتبطة ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، ليتمكنوا من رصد ورسم ورفع التقارير الميدانية لمواقع التعديات، عبر الخرائط التفاعلية.

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لتمكين البلديات من إزالة التعديات وتحديد مواقعها.. تعرّف على تطبيق الحصر الميداني بمكة
سبق

دشَّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه، اليوم، تطبيق الحصر الميداني وتحديث البيانات الجغرافية بالعاصمة المقدسة، استكمالاً لتطوير أدوات حصر مواقع الحدائق والمحال التجارية والمعالم بمكة المكرمة، وجمع بياناتها عن طريق مركز نظم المعلومات الجغرافية بأمانة العاصمة المقدسة.

يأتي ذلك لتمكين البلديات ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، من تحديد مواقع التعديات ورفعها على قواعد البيانات الجغرافية والاستفادة منها في التطبيقات المختلفة بما يعزز المحافظة على الأراضي ومحاور التنمية بالعاصمة المقدسة.

وأوضح مدير عام مركز نظم المعلومات الجغرافية بالأمانة المهندس عصام بن علي تريمي، أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى أمانات المملكة، حيث تمكن المراقبين من تسجيل التعدي على الأراضي بطريقة إلكترونية ورفع الإحداثات بطريقة مباشرة لقاعدة البيانات، تعزيزًا للتحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية الحديثة، مشيرًا إلى أنه تم تحليل الأعمال ونشر تطبيق حصر التعديات على البوابة الجغرافية لمكة المكرمة، ومنح الصلاحيات اللازمة لموظفي البلديات الفرعية والمرتبطة ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، ليتمكنوا من رصد ورسم ورفع التقارير الميدانية لمواقع التعديات، عبر الخرائط التفاعلية.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
12:07 AM

لتمكين البلديات من إزالة التعديات وتحديد مواقعها.. تعرّف على تطبيق الحصر الميداني بمكة

استكمالاً لتطوير أدوات حصر مواقع الحدائق والمحال التجارية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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دشَّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه، اليوم، تطبيق الحصر الميداني وتحديث البيانات الجغرافية بالعاصمة المقدسة، استكمالاً لتطوير أدوات حصر مواقع الحدائق والمحال التجارية والمعالم بمكة المكرمة، وجمع بياناتها عن طريق مركز نظم المعلومات الجغرافية بأمانة العاصمة المقدسة.

يأتي ذلك لتمكين البلديات ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، من تحديد مواقع التعديات ورفعها على قواعد البيانات الجغرافية والاستفادة منها في التطبيقات المختلفة بما يعزز المحافظة على الأراضي ومحاور التنمية بالعاصمة المقدسة.

وأوضح مدير عام مركز نظم المعلومات الجغرافية بالأمانة المهندس عصام بن علي تريمي، أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى أمانات المملكة، حيث تمكن المراقبين من تسجيل التعدي على الأراضي بطريقة إلكترونية ورفع الإحداثات بطريقة مباشرة لقاعدة البيانات، تعزيزًا للتحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية الحديثة، مشيرًا إلى أنه تم تحليل الأعمال ونشر تطبيق حصر التعديات على البوابة الجغرافية لمكة المكرمة، ومنح الصلاحيات اللازمة لموظفي البلديات الفرعية والمرتبطة ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، ليتمكنوا من رصد ورسم ورفع التقارير الميدانية لمواقع التعديات، عبر الخرائط التفاعلية.

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