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الأهلي يقترب من الإطاحة برأس "جروس"

بعد إقالة مدرب الاتحاد اليوم

اقتربت إدارة نادي الأهلي من الإطاحة برأس المدير الفني للفريق الكروي الأول السويسري "جروس"؛ نتيجة لتراجع مستوى الفريق الفني في البطولات المحلية وفي المحطة الأولى للفريق في دوري أبطال آسيا، بعد أن فقد فرصة الفوز والظفر بالنقاط الثلاث في الوقت القاتل، بعد تعادله 1/ 1 أمام الوحدة الإماراتي أمس في افتتاح الجولة الأولى (المجموعات).

وأبدت الجماهير الأهلاوية امتعاضها من طريقة "جروس" وطريقة اللعب، وخاصة مع انطلاق الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وطالبت برحيل المدرب وإحلال الوطني صالح المحمدي بدلاً منه.

الجدير بالذكر أن الجار الاتحاد تخلى عن مدرب الفريق الهولندي "تين كات" في إعلان بثه اليوم، لكن الملاحظ أن وضع الأهلي ومركزه في الدوري والكأس والحضور الآسيوي أفضل بكثير من حال غريمه التقليدي الاتحاد، والأخير بدأ رحلة البحث عن مدرب، وكأن الظروف تتشابه بين الجارين في الاستغناء عن المدربين .

الأهلي جروس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يقترب من الإطاحة برأس "جروس"
سبق

اقتربت إدارة نادي الأهلي من الإطاحة برأس المدير الفني للفريق الكروي الأول السويسري "جروس"؛ نتيجة لتراجع مستوى الفريق الفني في البطولات المحلية وفي المحطة الأولى للفريق في دوري أبطال آسيا، بعد أن فقد فرصة الفوز والظفر بالنقاط الثلاث في الوقت القاتل، بعد تعادله 1/ 1 أمام الوحدة الإماراتي أمس في افتتاح الجولة الأولى (المجموعات).

وأبدت الجماهير الأهلاوية امتعاضها من طريقة "جروس" وطريقة اللعب، وخاصة مع انطلاق الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وطالبت برحيل المدرب وإحلال الوطني صالح المحمدي بدلاً منه.

الجدير بالذكر أن الجار الاتحاد تخلى عن مدرب الفريق الهولندي "تين كات" في إعلان بثه اليوم، لكن الملاحظ أن وضع الأهلي ومركزه في الدوري والكأس والحضور الآسيوي أفضل بكثير من حال غريمه التقليدي الاتحاد، والأخير بدأ رحلة البحث عن مدرب، وكأن الظروف تتشابه بين الجارين في الاستغناء عن المدربين .

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
07:11 PM

الأهلي يقترب من الإطاحة برأس "جروس"

بعد إقالة مدرب الاتحاد اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقتربت إدارة نادي الأهلي من الإطاحة برأس المدير الفني للفريق الكروي الأول السويسري "جروس"؛ نتيجة لتراجع مستوى الفريق الفني في البطولات المحلية وفي المحطة الأولى للفريق في دوري أبطال آسيا، بعد أن فقد فرصة الفوز والظفر بالنقاط الثلاث في الوقت القاتل، بعد تعادله 1/ 1 أمام الوحدة الإماراتي أمس في افتتاح الجولة الأولى (المجموعات).

وأبدت الجماهير الأهلاوية امتعاضها من طريقة "جروس" وطريقة اللعب، وخاصة مع انطلاق الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وطالبت برحيل المدرب وإحلال الوطني صالح المحمدي بدلاً منه.

الجدير بالذكر أن الجار الاتحاد تخلى عن مدرب الفريق الهولندي "تين كات" في إعلان بثه اليوم، لكن الملاحظ أن وضع الأهلي ومركزه في الدوري والكأس والحضور الآسيوي أفضل بكثير من حال غريمه التقليدي الاتحاد، والأخير بدأ رحلة البحث عن مدرب، وكأن الظروف تتشابه بين الجارين في الاستغناء عن المدربين .

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