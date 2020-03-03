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أمريكا.. ارتفاع عدد الوفيات بـ"كورونا" إلى 9 أشخاص

ترامب: قد نمنع السفر إلى مناطق تفشي الفيروس

أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع عدد الوفيات نتيجة التأثر بفيروس كورونا المستحدث في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسع حالات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تمنع السفر إلى مناطق تفشي كورونا.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد أعلن أمس الاثنين أنه قد يكون بالإمكان التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا بحلول هذا الصيف أو الخريف.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "اللقاح قد لا يتوافر حتى نهاية العام أو العام التالي، لكن العلاج الذي سيكون لتخفيف آلام الأشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرًا بحلول الصيف أو بداية الخريف".

أمريكا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا.. ارتفاع عدد الوفيات بـ"كورونا" إلى 9 أشخاص
سبق

أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع عدد الوفيات نتيجة التأثر بفيروس كورونا المستحدث في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسع حالات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تمنع السفر إلى مناطق تفشي كورونا.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد أعلن أمس الاثنين أنه قد يكون بالإمكان التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا بحلول هذا الصيف أو الخريف.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "اللقاح قد لا يتوافر حتى نهاية العام أو العام التالي، لكن العلاج الذي سيكون لتخفيف آلام الأشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرًا بحلول الصيف أو بداية الخريف".

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:39 PM
اخر تعديل
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
03:58 AM

أمريكا.. ارتفاع عدد الوفيات بـ"كورونا" إلى 9 أشخاص

ترامب: قد نمنع السفر إلى مناطق تفشي الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,039

أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع عدد الوفيات نتيجة التأثر بفيروس كورونا المستحدث في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسع حالات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تمنع السفر إلى مناطق تفشي كورونا.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد أعلن أمس الاثنين أنه قد يكون بالإمكان التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا بحلول هذا الصيف أو الخريف.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "اللقاح قد لا يتوافر حتى نهاية العام أو العام التالي، لكن العلاج الذي سيكون لتخفيف آلام الأشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرًا بحلول الصيف أو بداية الخريف".

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