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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الكيني العلاقات الثنائية وعدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية

بحثا خلال اتصال هاتفي تداعيات كورونا حول العالم والجهود الدولية المبذولة لاحتوائها

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزيرة خارجية جمهورية كينيا ريتشيل أومامو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، كما تم بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تداعيات جائحة كورونا المستجد حول العالم والجهود الدولية المبذولة لاحتوائها.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الكيني العلاقات الثنائية وعدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية
سبق

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزيرة خارجية جمهورية كينيا ريتشيل أومامو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، كما تم بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تداعيات جائحة كورونا المستجد حول العالم والجهود الدولية المبذولة لاحتوائها.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
12:07 AM

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الكيني العلاقات الثنائية وعدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية

بحثا خلال اتصال هاتفي تداعيات كورونا حول العالم والجهود الدولية المبذولة لاحتوائها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزيرة خارجية جمهورية كينيا ريتشيل أومامو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، كما تم بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تداعيات جائحة كورونا المستجد حول العالم والجهود الدولية المبذولة لاحتوائها.

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