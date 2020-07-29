ميناء جدة: استقبال 19 سفينة مواشٍ في أول 7 أيام من ذي الحجة

تفريغ أكثر من 230 ألف رأس.. بالتعاون مع الجهات المعنية

أعلن ميناء جدة الإسلامي عن استقبال 19 سفينة مواشٍ، وتفريغ أكثر من 230 ألف رأس من الماشية.

وأشار، عبر حسابه في "تويتر"، إلى أن هذه الجهود تمثل حصيلة أول سبعة أيام من شهر ذي الحجة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.