النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 28656

ارتفاع حصيلة كورونا في باكستان إلى 20186 حالة

تماثل 5590 للشفاء و14134 قيد الحجر الصحي

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 20186 حالة، توفيت منها 462 حالة، وتماثلت للشفاء 5590 حالة، فيما تخضع 14134 حالة للحجر الصحي الإلزامي.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم: إقليم البنجاب يتصدر باقي الأقاليم الباكستانية من حيث تفشي فيروس كورونا، حيث ارتفعت الإصابات في البنجاب إلى 7524 حالة، يليه إقليم السند الذي ارتفعت فيه الإصابات بفيروس كورونا إلى 7465 حالة.

وقد ارتفعت الإصابات في إقليم خيبر بختونخواه إلى 3129 حالة، وفي إقليم بلوشستان إلى 1218 حالة، وفي إقليم جيلجت بلتستان إلى 364 حالة، و71 حالة في إقليم كشمير الحرة و415 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ارتفاع حصيلة كورونا في باكستان إلى 20186 حالة
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 20186 حالة، توفيت منها 462 حالة، وتماثلت للشفاء 5590 حالة، فيما تخضع 14134 حالة للحجر الصحي الإلزامي.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم: إقليم البنجاب يتصدر باقي الأقاليم الباكستانية من حيث تفشي فيروس كورونا، حيث ارتفعت الإصابات في البنجاب إلى 7524 حالة، يليه إقليم السند الذي ارتفعت فيه الإصابات بفيروس كورونا إلى 7465 حالة.

وقد ارتفعت الإصابات في إقليم خيبر بختونخواه إلى 3129 حالة، وفي إقليم بلوشستان إلى 1218 حالة، وفي إقليم جيلجت بلتستان إلى 364 حالة، و71 حالة في إقليم كشمير الحرة و415 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
05:12 PM

ارتفاع حصيلة كورونا في باكستان إلى 20186 حالة

تماثل 5590 للشفاء و14134 قيد الحجر الصحي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
143

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 20186 حالة، توفيت منها 462 حالة، وتماثلت للشفاء 5590 حالة، فيما تخضع 14134 حالة للحجر الصحي الإلزامي.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم: إقليم البنجاب يتصدر باقي الأقاليم الباكستانية من حيث تفشي فيروس كورونا، حيث ارتفعت الإصابات في البنجاب إلى 7524 حالة، يليه إقليم السند الذي ارتفعت فيه الإصابات بفيروس كورونا إلى 7465 حالة.

وقد ارتفعت الإصابات في إقليم خيبر بختونخواه إلى 3129 حالة، وفي إقليم بلوشستان إلى 1218 حالة، وفي إقليم جيلجت بلتستان إلى 364 حالة، و71 حالة في إقليم كشمير الحرة و415 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,653
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,992
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,954

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة