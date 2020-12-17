النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النظام السوري يفتك بـ14 مدنيًا بينهم أم وأطفالها الـ3

قصفهم من الجو والبر

قتل 14 مدنيًا وأصيب 18 شخصًا بجروح بعضهم في حالات خطرة، اليوم (الثلاثاء) في قصف جوي وبري شنه النظام السوري في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قصفًا بريًا لقوات النظام السوري أوقع ستة قتلى مدنيين من عائلة واحدة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة، في قرية بداما في منطقة جسر الشغور في ريف إدلب الشرقي، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن القصف الجوي والبري المتفرق الذي شنته قوات النظام السوري على مناطق عدة في جنوب إدلب عن مقتل ثمانية مدنيين آخرين.

في سياق متصل، ذكر شاهد عيان أن القصف طاول سوقًا وقد تضررت متاجر ألبسة وخضر عدة.

وأَضاف أن بقعًا من الدماء اختلطت بقطع من الألبسة أمام متجر دمرت واجهته.

وتؤوي محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) على الجزء الأكبر منها وتنشط فيها أيضًا فصائل ومعارضة أقل نفوذًا.

النظام السوري إدلب شمال غرب سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
النظام السوري يفتك بـ14 مدنيًا بينهم أم وأطفالها الـ3
سبق

قتل 14 مدنيًا وأصيب 18 شخصًا بجروح بعضهم في حالات خطرة، اليوم (الثلاثاء) في قصف جوي وبري شنه النظام السوري في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قصفًا بريًا لقوات النظام السوري أوقع ستة قتلى مدنيين من عائلة واحدة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة، في قرية بداما في منطقة جسر الشغور في ريف إدلب الشرقي، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن القصف الجوي والبري المتفرق الذي شنته قوات النظام السوري على مناطق عدة في جنوب إدلب عن مقتل ثمانية مدنيين آخرين.

في سياق متصل، ذكر شاهد عيان أن القصف طاول سوقًا وقد تضررت متاجر ألبسة وخضر عدة.

وأَضاف أن بقعًا من الدماء اختلطت بقطع من الألبسة أمام متجر دمرت واجهته.

وتؤوي محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) على الجزء الأكبر منها وتنشط فيها أيضًا فصائل ومعارضة أقل نفوذًا.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
09:46 PM

النظام السوري يفتك بـ14 مدنيًا بينهم أم وأطفالها الـ3

قصفهم من الجو والبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
781

قتل 14 مدنيًا وأصيب 18 شخصًا بجروح بعضهم في حالات خطرة، اليوم (الثلاثاء) في قصف جوي وبري شنه النظام السوري في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قصفًا بريًا لقوات النظام السوري أوقع ستة قتلى مدنيين من عائلة واحدة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة، في قرية بداما في منطقة جسر الشغور في ريف إدلب الشرقي، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن القصف الجوي والبري المتفرق الذي شنته قوات النظام السوري على مناطق عدة في جنوب إدلب عن مقتل ثمانية مدنيين آخرين.

في سياق متصل، ذكر شاهد عيان أن القصف طاول سوقًا وقد تضررت متاجر ألبسة وخضر عدة.

وأَضاف أن بقعًا من الدماء اختلطت بقطع من الألبسة أمام متجر دمرت واجهته.

وتؤوي محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) على الجزء الأكبر منها وتنشط فيها أيضًا فصائل ومعارضة أقل نفوذًا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,380
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,288
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,665
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,087

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة