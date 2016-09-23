المخواة.. حادث تصادم يسفر عن تسجيل إصابات بين متوسطة وخطيرة

تباشر الجهات الأمنية والإسعافية في المخواة، حادث تصادم وقع بين مركبتين، قبل قليل، بطريق الخوانق، باتجاه نمره.
أسفر الحادث عن عدد من الإصابات تراوحت بين متوسطة وخطيرة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر الجهات الأمنية والإسعافية في المخواة، حادث تصادم وقع بين مركبتين، قبل قليل، بطريق الخوانق، باتجاه نمره.
أسفر الحادث عن عدد من الإصابات تراوحت بين متوسطة وخطيرة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر الجهات الأمنية والإسعافية في المخواة، حادث تصادم وقع بين مركبتين، قبل قليل، بطريق الخوانق، باتجاه نمره.
أسفر الحادث عن عدد من الإصابات تراوحت بين متوسطة وخطيرة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر الجهات الأمنية والإسعافية في المخواة، حادث تصادم وقع بين مركبتين، قبل قليل، بطريق الخوانق، باتجاه نمره.
أسفر الحادث عن عدد من الإصابات تراوحت بين متوسطة وخطيرة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.