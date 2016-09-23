المخواة.. حادث تصادم يسفر عن تسجيل إصابات بين متوسطة وخطيرة

وقع بين مركبتين بطريق الخوانق، باتجاه نمره والجهات المعنية باشرت

تباشر الجهات الأمنية والإسعافية في المخواة، حادث تصادم وقع بين مركبتين، قبل قليل، بطريق الخوانق، باتجاه نمره.

أسفر الحادث عن عدد من الإصابات تراوحت بين متوسطة وخطيرة.

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