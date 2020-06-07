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"ملكية ينبع" تدشن لقاطنيها خدمة الفحص الاختياري للإصابة بكورونا

الإجراء لا يتجاوز 15 دقيقة

أعلنت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، ممثلة ببرنامح الخدمات الصحية، إطلاق خدمة الفحص الاختياري، وهو فحص مبكر يهدف إلى طمأنة أفراد مجتمع ‎مدينة ينبع الصناعية من خلال الفحص الموسع عن حالات الإصابة بفيروس كورونا ‎.COVID19

وتفصيلاً، نبهت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية إلى قيام برنامج الخدمات الصحية بتقديم خدمة الفحص الاختياري للاطمئنان على سلامة قاطني ينبع الصناعية، تماشيًا مع مبادرة وزارة الصحة للفحص الموسع، حيث يمكن للمراجع التوجه إلى مركز صحي خالد من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً، مضيفة أن مدة الإجراء لا تتجاوز 15 دقيقة.

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"ملكية ينبع" تدشن لقاطنيها خدمة الفحص الاختياري للإصابة بكورونا
سبق

أعلنت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، ممثلة ببرنامح الخدمات الصحية، إطلاق خدمة الفحص الاختياري، وهو فحص مبكر يهدف إلى طمأنة أفراد مجتمع ‎مدينة ينبع الصناعية من خلال الفحص الموسع عن حالات الإصابة بفيروس كورونا ‎.COVID19

وتفصيلاً، نبهت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية إلى قيام برنامج الخدمات الصحية بتقديم خدمة الفحص الاختياري للاطمئنان على سلامة قاطني ينبع الصناعية، تماشيًا مع مبادرة وزارة الصحة للفحص الموسع، حيث يمكن للمراجع التوجه إلى مركز صحي خالد من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً، مضيفة أن مدة الإجراء لا تتجاوز 15 دقيقة.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
07:50 PM

"ملكية ينبع" تدشن لقاطنيها خدمة الفحص الاختياري للإصابة بكورونا

الإجراء لا يتجاوز 15 دقيقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلنت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، ممثلة ببرنامح الخدمات الصحية، إطلاق خدمة الفحص الاختياري، وهو فحص مبكر يهدف إلى طمأنة أفراد مجتمع ‎مدينة ينبع الصناعية من خلال الفحص الموسع عن حالات الإصابة بفيروس كورونا ‎.COVID19

وتفصيلاً، نبهت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية إلى قيام برنامج الخدمات الصحية بتقديم خدمة الفحص الاختياري للاطمئنان على سلامة قاطني ينبع الصناعية، تماشيًا مع مبادرة وزارة الصحة للفحص الموسع، حيث يمكن للمراجع التوجه إلى مركز صحي خالد من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً، مضيفة أن مدة الإجراء لا تتجاوز 15 دقيقة.

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