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احتجاجات لبنان تدخل أسبوعها الثاني وسط ترقب لكلمة "عون"

مع تصاعد مَطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات

تدخل الاحتجاجات الشعبية في لبنان، اليوم الخميس، أسبوعها الثاني، وسط تصاعد مَطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة الطبقة السياسية.

ويأتي استمرار الاحتجاجات، في وقت أعلن فيه مكتب الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون، سيوجّه -ظهر الخميس- كلمة إلى اللبنانيين، يتناول فيها التطورات الأخيرة في البلاد.

ويخيم على لبنان، إضرابٌ عامّ دعا إليه المتظاهرون الأربعاء، في وقت واصلت فيه المؤسسات العامة والخاصة في البلاد إغلاق أبوابها؛ بسبب قطع الطرقات الرئيسية في المدن الكبرى، بما فيها العاصمة بيروت.

ولا تزال الاحتجاجات في بيروت تلقى ردود فعل كبيرة، كان آخرها من واشنطن التي دعت القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب "المشروعة" لمواطنيهم الذين يتظاهرون منذ أكثر من أسبوع ضد فساد الحكومة.

ووفق "سكاي نيوز" صرّح ديفيد شينكر، المكلف بملف الشرق الأوسط في الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة "على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية" في اتخاذ إجراءات.

إلا أن "شينكر" امتنع في الوقت نفسه عن التعليق على خطة الإصلاحات التي عرضها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري قبل أيام؛ في محاولة لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة.

وأضاف "شينكر" أن التظاهرات تظهر ضرورة قيام "نقاش صريح" بين القادة والمواطنين حول "المطالب التي عبّر عنها منذ أمد بعيد الشعب اللبناني الذي يرغب بإصلاحات اقتصادية ونهاية الفساد المزمن".

وتابع: "يعود للشعب اللبناني تقرير ما إذا كانت هذه الإصلاحات تلبي رغبته المشروعة في العيش في بلد مزدهر ومحرر من الفساد الذي يحدّ من قدراته منذ أمد بعيد جدًّا".

واندلعت شرارة الانتفاضة الأخيرة في لبنان؛ إثر الإعلان في 17 أكتوبر الجاري عن ضريبة جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيق "واتساب".

وفجّرت هذه الضريبة غضب اللبنانيين في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصحة؛ مما أجبر الحكومة على إلغاء الضريبة لاحقًا.

احتجاجات لبنان لبنان

الرئيسية/ أخبار العالم

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احتجاجات لبنان تدخل أسبوعها الثاني وسط ترقب لكلمة "عون"
سبق

تدخل الاحتجاجات الشعبية في لبنان، اليوم الخميس، أسبوعها الثاني، وسط تصاعد مَطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة الطبقة السياسية.

ويأتي استمرار الاحتجاجات، في وقت أعلن فيه مكتب الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون، سيوجّه -ظهر الخميس- كلمة إلى اللبنانيين، يتناول فيها التطورات الأخيرة في البلاد.

ويخيم على لبنان، إضرابٌ عامّ دعا إليه المتظاهرون الأربعاء، في وقت واصلت فيه المؤسسات العامة والخاصة في البلاد إغلاق أبوابها؛ بسبب قطع الطرقات الرئيسية في المدن الكبرى، بما فيها العاصمة بيروت.

ولا تزال الاحتجاجات في بيروت تلقى ردود فعل كبيرة، كان آخرها من واشنطن التي دعت القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب "المشروعة" لمواطنيهم الذين يتظاهرون منذ أكثر من أسبوع ضد فساد الحكومة.

ووفق "سكاي نيوز" صرّح ديفيد شينكر، المكلف بملف الشرق الأوسط في الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة "على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية" في اتخاذ إجراءات.

إلا أن "شينكر" امتنع في الوقت نفسه عن التعليق على خطة الإصلاحات التي عرضها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري قبل أيام؛ في محاولة لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة.

وأضاف "شينكر" أن التظاهرات تظهر ضرورة قيام "نقاش صريح" بين القادة والمواطنين حول "المطالب التي عبّر عنها منذ أمد بعيد الشعب اللبناني الذي يرغب بإصلاحات اقتصادية ونهاية الفساد المزمن".

وتابع: "يعود للشعب اللبناني تقرير ما إذا كانت هذه الإصلاحات تلبي رغبته المشروعة في العيش في بلد مزدهر ومحرر من الفساد الذي يحدّ من قدراته منذ أمد بعيد جدًّا".

واندلعت شرارة الانتفاضة الأخيرة في لبنان؛ إثر الإعلان في 17 أكتوبر الجاري عن ضريبة جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيق "واتساب".

وفجّرت هذه الضريبة غضب اللبنانيين في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصحة؛ مما أجبر الحكومة على إلغاء الضريبة لاحقًا.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
10:01 AM

احتجاجات لبنان تدخل أسبوعها الثاني وسط ترقب لكلمة "عون"

مع تصاعد مَطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تدخل الاحتجاجات الشعبية في لبنان، اليوم الخميس، أسبوعها الثاني، وسط تصاعد مَطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة الطبقة السياسية.

ويأتي استمرار الاحتجاجات، في وقت أعلن فيه مكتب الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون، سيوجّه -ظهر الخميس- كلمة إلى اللبنانيين، يتناول فيها التطورات الأخيرة في البلاد.

ويخيم على لبنان، إضرابٌ عامّ دعا إليه المتظاهرون الأربعاء، في وقت واصلت فيه المؤسسات العامة والخاصة في البلاد إغلاق أبوابها؛ بسبب قطع الطرقات الرئيسية في المدن الكبرى، بما فيها العاصمة بيروت.

ولا تزال الاحتجاجات في بيروت تلقى ردود فعل كبيرة، كان آخرها من واشنطن التي دعت القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب "المشروعة" لمواطنيهم الذين يتظاهرون منذ أكثر من أسبوع ضد فساد الحكومة.

ووفق "سكاي نيوز" صرّح ديفيد شينكر، المكلف بملف الشرق الأوسط في الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة "على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية" في اتخاذ إجراءات.

إلا أن "شينكر" امتنع في الوقت نفسه عن التعليق على خطة الإصلاحات التي عرضها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري قبل أيام؛ في محاولة لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة.

وأضاف "شينكر" أن التظاهرات تظهر ضرورة قيام "نقاش صريح" بين القادة والمواطنين حول "المطالب التي عبّر عنها منذ أمد بعيد الشعب اللبناني الذي يرغب بإصلاحات اقتصادية ونهاية الفساد المزمن".

وتابع: "يعود للشعب اللبناني تقرير ما إذا كانت هذه الإصلاحات تلبي رغبته المشروعة في العيش في بلد مزدهر ومحرر من الفساد الذي يحدّ من قدراته منذ أمد بعيد جدًّا".

واندلعت شرارة الانتفاضة الأخيرة في لبنان؛ إثر الإعلان في 17 أكتوبر الجاري عن ضريبة جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيق "واتساب".

وفجّرت هذه الضريبة غضب اللبنانيين في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصحة؛ مما أجبر الحكومة على إلغاء الضريبة لاحقًا.

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