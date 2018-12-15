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"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 25

أودع الأسبوع الماضي 2.6 مليار ريال "مخصص ديسمبر"

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 .


وقال البرنامج عبر تويتر: "حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية" على الرابط:
http://ca.gov.sa

والثلاثاء الماضي أودع برنامج حساب المواطن، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84%، ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال، منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

حساب المواطن استقبال طلبات الاعتراض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 25
سبق

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 .


وقال البرنامج عبر تويتر: "حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية" على الرابط:
http://ca.gov.sa

والثلاثاء الماضي أودع برنامج حساب المواطن، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84%، ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال، منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
02:40 PM

"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 25

أودع الأسبوع الماضي 2.6 مليار ريال "مخصص ديسمبر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,008

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 .


وقال البرنامج عبر تويتر: "حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية" على الرابط:
http://ca.gov.sa

والثلاثاء الماضي أودع برنامج حساب المواطن، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84%، ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال، منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,257
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,218
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,599
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,017

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