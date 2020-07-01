"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي

المصير المعلق بين الأهلي والنصر

تواصل إدارة نادي الأهلي محاولاته بشأن تجديد عقد متوسط الميدان عبد الفتاح عسيري للاستمرار بقميص الفريق وذلك وسط اهتمام العديد من الأندية الأخرى، وذلك قبل دخوله الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ.

وعلى الرغم من أن اللاعب يبدي رغبة في الاستمرار رفقة فريقه الحالي إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى نتيجة حتى الآن، حيث أصر ابن 26 ربيعًا على الحصول على مستحقاته السابقة قبل التوقيع على عقد جديد.

ووفقًا لمصادر إعلامية فإن اللاعب لن يفكر في أي عروض أخرى ويريد الاستمرار مع ناديه، لكنه طالب في الوقت نفسه الحصول على مستحقاته السابقة.

وذكرت المصادر أن الأهلي عرض على عبدالفتاح عسيري 5 ملايين ريال راتب سنوي، من أجل تمديد عقده لمدة ثلاث سنوات.

وفيما يخص انتقاله إلى نادي النصر نفى والد عبد الفتاح عسيري يوم أمس وفقًا لصحيفة "الرياضة" أن تكون إدارة النصر قد فاوضته، مشيرًا إلى أن نجله لم يصبح بعد لاعب حر من أجل التفكير في نادٍ آخر، مشيرًا إلى أنه يريد التجديد مع الأهلي.

يُشار إلى أن اللاعب الدولي السعودي سيدخل فترة الستة أشهر من نهاية عقده منتصف الشهر الجاري والتي يصبح فيه اللاعب حرًا ويحق له التعاقد مع أي الفريق دون الرجوع لناديه.

ودشنت الجماهير اليوم هاشتاج تحت عنوان "عبد الفتاح عسيري نصراوي"، بعد التقارير التي أشارت إلى مفاوضات النصر مع اللاعب، على الرغم من نفي والده وجود أي اتصال بين الطرفين.

وأشارت مصادر صحفية، إلى أن النصر عرض على عسيري 8 ملايين ريال وسيارة وفيلا، لإقناعه بالتعاقد مع العالمي بداية من الموسم الجديد.

وتفاعلت الجماهير مع الهاشتاج، فمنهم من يجد الصفقة مميزة وناجحة للنصر قائلاً: "ضربة معلم من العيار الثقيل، وسيكون صفقة الموسم بلا منازع".

ويُذكر أن عبد الفتاح عسيري قد انتقل في أغسطس من عام 2016 من الاتحاد إلى غريمه الأهلي في صفقة انتقال حر، ومنذ انتقاله هو يقدم مستويات طيبة، كما تبلغ القيمة السوقية لصاحب الـ 26 عامًا أكثر من مليوني يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" الألماني.