النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إمارة مكة توزع 30 ألف هدية معايدة على رجال الأمن والصحة

مبادرة من الأمير خالد الفيصل تقديرًا للجهود المبذولة في العيد

وزّعت إمارة المنطقة اليوم، أكثر من 30 ألف هدية مُعايدة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، لرجال الأمن والأطباء والممارسين الصحيين المرابطين، ميدانياً في مختلف محافظات المنطقة.

وتحمل هدية أمير منطقة مكة المكرمة، رسالة تقدير للأعمال الجليلة التي يقوم بها رجال الأمن ومنسوبو الكادر الصحي في مواجهة جائحة كورونا، وما يسطّرونه من تضحيات للحفاظ على الأمن وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، لاسيما أنهم يقضون أيام العيد بعيدًا عن أسرهم ليؤدوا رسالتهم الإنسانية النبيلة.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للأعمال الإنسانية التي وجهّ أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذها في محافظات المنطقة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية ومنها قرار منع التجوّل.

وكانت أولى المبادرات حملة "براً بمكة" التي أسهمت في مدّ يد العون للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال اليومية المتأثرة جراء قرار منع التجوّل، وفي هذا الصدد قدّمت الحملة السلال الغذائية والصحية والدعم المادي لأكثر من 500 ألف مستفيد في مختلف محافظات المنطقة.

وتم تنفيذ برنامج "إفطار مليون صائم" والذي قدّم ما يزيد عن 5 ملايين وجبة إفطار شهر رمضان للمتأثرين وسكان الأحياء المحجورة كلياً، كما وافق أمير المنطقة على تنفيذ برنامج "هديتكم" لتوزيع هدايا العيد على أهالي محافظات المنطقة وإيصالها إلى منازلهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إمارة مكة توزع 30 ألف هدية معايدة على رجال الأمن والصحة
سبق

وزّعت إمارة المنطقة اليوم، أكثر من 30 ألف هدية مُعايدة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، لرجال الأمن والأطباء والممارسين الصحيين المرابطين، ميدانياً في مختلف محافظات المنطقة.

وتحمل هدية أمير منطقة مكة المكرمة، رسالة تقدير للأعمال الجليلة التي يقوم بها رجال الأمن ومنسوبو الكادر الصحي في مواجهة جائحة كورونا، وما يسطّرونه من تضحيات للحفاظ على الأمن وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، لاسيما أنهم يقضون أيام العيد بعيدًا عن أسرهم ليؤدوا رسالتهم الإنسانية النبيلة.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للأعمال الإنسانية التي وجهّ أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذها في محافظات المنطقة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية ومنها قرار منع التجوّل.

وكانت أولى المبادرات حملة "براً بمكة" التي أسهمت في مدّ يد العون للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال اليومية المتأثرة جراء قرار منع التجوّل، وفي هذا الصدد قدّمت الحملة السلال الغذائية والصحية والدعم المادي لأكثر من 500 ألف مستفيد في مختلف محافظات المنطقة.

وتم تنفيذ برنامج "إفطار مليون صائم" والذي قدّم ما يزيد عن 5 ملايين وجبة إفطار شهر رمضان للمتأثرين وسكان الأحياء المحجورة كلياً، كما وافق أمير المنطقة على تنفيذ برنامج "هديتكم" لتوزيع هدايا العيد على أهالي محافظات المنطقة وإيصالها إلى منازلهم.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
07:49 PM

إمارة مكة توزع 30 ألف هدية معايدة على رجال الأمن والصحة

مبادرة من الأمير خالد الفيصل تقديرًا للجهود المبذولة في العيد

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,971

وزّعت إمارة المنطقة اليوم، أكثر من 30 ألف هدية مُعايدة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، لرجال الأمن والأطباء والممارسين الصحيين المرابطين، ميدانياً في مختلف محافظات المنطقة.

وتحمل هدية أمير منطقة مكة المكرمة، رسالة تقدير للأعمال الجليلة التي يقوم بها رجال الأمن ومنسوبو الكادر الصحي في مواجهة جائحة كورونا، وما يسطّرونه من تضحيات للحفاظ على الأمن وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، لاسيما أنهم يقضون أيام العيد بعيدًا عن أسرهم ليؤدوا رسالتهم الإنسانية النبيلة.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للأعمال الإنسانية التي وجهّ أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذها في محافظات المنطقة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية ومنها قرار منع التجوّل.

وكانت أولى المبادرات حملة "براً بمكة" التي أسهمت في مدّ يد العون للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال اليومية المتأثرة جراء قرار منع التجوّل، وفي هذا الصدد قدّمت الحملة السلال الغذائية والصحية والدعم المادي لأكثر من 500 ألف مستفيد في مختلف محافظات المنطقة.

وتم تنفيذ برنامج "إفطار مليون صائم" والذي قدّم ما يزيد عن 5 ملايين وجبة إفطار شهر رمضان للمتأثرين وسكان الأحياء المحجورة كلياً، كما وافق أمير المنطقة على تنفيذ برنامج "هديتكم" لتوزيع هدايا العيد على أهالي محافظات المنطقة وإيصالها إلى منازلهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,489
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,716
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,783
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,560

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة