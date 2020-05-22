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بلدية الشرائع تقف على محل يزاول نشاط البيع في أوقات المنع

وقفت بلدية الشرائع الفرعية على أحد المحال الشهيرة المخالفة والغير مستثناة من مزاولة نشاطها في أوقات المنع؛ وذلك في تجاوب مع "سبق" وكشفها للمخالفة.

وتفصيلًا رصدت "سبق" إعلانًا لأحد المحال الشهيرة بشارع 64 عبر أحد التطبيقات؛ أنه يقوم بتأمين طلبات العملاء وإيصالها إلى منازلهم عن طريق أرقام يقوم عليها بنو جلدتهم، أو الحضور لموقع المحل واستلام البضاعة من أحد الأبواب الخلفية للمتجر.

"سبق" تواصلت مع المندوب، والذي يعمل بنفس المحل، ووقفت على الموقع، وبدورها أبلغت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع التي وجهت فرقة رقابية على الموقع واتضح مخالفة المحل لقرار المنع وعدم أحقيته في مزاولة النشاط، وتم تطبيق اللوائح في مثل هذه المخالفات.

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بلدية الشرائع تقف على محل يزاول نشاط البيع في أوقات المنع
سبق

وقفت بلدية الشرائع الفرعية على أحد المحال الشهيرة المخالفة والغير مستثناة من مزاولة نشاطها في أوقات المنع؛ وذلك في تجاوب مع "سبق" وكشفها للمخالفة.

وتفصيلًا رصدت "سبق" إعلانًا لأحد المحال الشهيرة بشارع 64 عبر أحد التطبيقات؛ أنه يقوم بتأمين طلبات العملاء وإيصالها إلى منازلهم عن طريق أرقام يقوم عليها بنو جلدتهم، أو الحضور لموقع المحل واستلام البضاعة من أحد الأبواب الخلفية للمتجر.

"سبق" تواصلت مع المندوب، والذي يعمل بنفس المحل، ووقفت على الموقع، وبدورها أبلغت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع التي وجهت فرقة رقابية على الموقع واتضح مخالفة المحل لقرار المنع وعدم أحقيته في مزاولة النشاط، وتم تطبيق اللوائح في مثل هذه المخالفات.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
05:57 PM

بلدية الشرائع تقف على محل يزاول نشاط البيع في أوقات المنع

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
10,127

وقفت بلدية الشرائع الفرعية على أحد المحال الشهيرة المخالفة والغير مستثناة من مزاولة نشاطها في أوقات المنع؛ وذلك في تجاوب مع "سبق" وكشفها للمخالفة.

وتفصيلًا رصدت "سبق" إعلانًا لأحد المحال الشهيرة بشارع 64 عبر أحد التطبيقات؛ أنه يقوم بتأمين طلبات العملاء وإيصالها إلى منازلهم عن طريق أرقام يقوم عليها بنو جلدتهم، أو الحضور لموقع المحل واستلام البضاعة من أحد الأبواب الخلفية للمتجر.

"سبق" تواصلت مع المندوب، والذي يعمل بنفس المحل، ووقفت على الموقع، وبدورها أبلغت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع التي وجهت فرقة رقابية على الموقع واتضح مخالفة المحل لقرار المنع وعدم أحقيته في مزاولة النشاط، وتم تطبيق اللوائح في مثل هذه المخالفات.

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