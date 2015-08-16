"بلدي مكة" يقر نقل حجز السيارات بالشرائع ويطرح بديلين للأمانة

يعكف لتحويل الموقع الحالي إلى متنزه ومتنفس للأهالي

أقر المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، نقل حجز السيارات بالشرائع إلى مكان آخر، وتحويل المكان إلى متنزه ومتنفس للأهالي.

وتفصيلاً، علمت "سبق" أن المجلس طرح على أمانة العاصمة المقدسة موقعيْن بديلين عن حجز الشرائع، أحدهما مواقف مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع- والآخر بمقربة من كوبري الملعب، للاستفادة منها في موسم رمضان والحج بعيدًا عن النطاق العمراني.

وبحسب المعلومات فإن الموقعين المطروحين من المجلس، مجرّد مواقع بديلة، وخيارات مطروحة فقط أمام أمانة العاصمة المقدسة، بينما القرار الأخير يعود للأمانة لتنفيذه من عدمه.

وتشير المصادر من داخل المجلس إلى أن المجلس يعكف لتحويل حجز السيارات بالشرائع الحالي إلى متنزه ومتنفس لأهالي شرق مكة المكرمة، عند توفر البديل لحجز السيارات خلال موسمي رمضان والحج.