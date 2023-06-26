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خدمات المياه بجازان تحمّل "البيئة" مسؤولية فيضان سد "وساع"

بعد كشف "سبق" امتلاء الحوض ومخاطره على سكان هروب وصبيا

ردت خدمات المياه بجازان على تقرير "سبق" الذي كشف بصمات فيضان سد وادي "وساع" بمنطقة جازان بمحافظة هروب ما يشكله امتلاء البحيرة من مخاطر، وذلك بعدما قالت إنها ليست مسؤولة عن السد بينما قبل أشهر بسيطة صرحت بأنه لا خطر من الفيضان.

وفي التفاصيل، قالت المياه: إشارة إلى الخبر المنشور في تحت عنوان :(مصادر تكشف امتلاء الحوض كليًا وتذكّر بالمخاطر بين تسريبات منسية وضحايا ... بصمات فيضان سد "وساع" تتوعّد.. أبواب مغلقة و"المياه" تتجاهل التحذيرات)، فعليه وللإيضاح وتبيين الحقائق فإن السدود ليست من مسؤوليات الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان وليست هي الجهة المشرفة على السدود, حيث إن السدود تعد من اختصاصات وزارة البيئة والمياه والزراعة, وذلك بناء على التوجيهات المبلغة للإدارة العامة لخدمات المياه من مقام الوزارة في شهر جمادى الآخرة من العام الحالي 1440هـ فإن الجهة المشرفة على السدود بالمنطقة هو فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وليست الإدارة العامة لخدمات المياه.

ووثّقت مصادر قريبة من سد وادي وساع لـ"سبق" بصمات فيضان مياه وادي وساع من أعلى السد الذي لا يزال مغلقًا منذ مدة طويلة، وتمثلت تلك البصمات في الأشجار التي نقلها الفيضان إلى فتحات السقف، وتحذيرات سكان بمحافظتي هروب وصبيا من خطورة استمرار احتجاز كميات المياه الضخمة في السد، كاشفين عن تهديدات في الأيام الماطرة.

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خدمات المياه بجازان تحمّل "البيئة" مسؤولية فيضان سد "وساع"
سبق

ردت خدمات المياه بجازان على تقرير "سبق" الذي كشف بصمات فيضان سد وادي "وساع" بمنطقة جازان بمحافظة هروب ما يشكله امتلاء البحيرة من مخاطر، وذلك بعدما قالت إنها ليست مسؤولة عن السد بينما قبل أشهر بسيطة صرحت بأنه لا خطر من الفيضان.

وفي التفاصيل، قالت المياه: إشارة إلى الخبر المنشور في تحت عنوان :(مصادر تكشف امتلاء الحوض كليًا وتذكّر بالمخاطر بين تسريبات منسية وضحايا ... بصمات فيضان سد "وساع" تتوعّد.. أبواب مغلقة و"المياه" تتجاهل التحذيرات)، فعليه وللإيضاح وتبيين الحقائق فإن السدود ليست من مسؤوليات الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان وليست هي الجهة المشرفة على السدود, حيث إن السدود تعد من اختصاصات وزارة البيئة والمياه والزراعة, وذلك بناء على التوجيهات المبلغة للإدارة العامة لخدمات المياه من مقام الوزارة في شهر جمادى الآخرة من العام الحالي 1440هـ فإن الجهة المشرفة على السدود بالمنطقة هو فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وليست الإدارة العامة لخدمات المياه.

ووثّقت مصادر قريبة من سد وادي وساع لـ"سبق" بصمات فيضان مياه وادي وساع من أعلى السد الذي لا يزال مغلقًا منذ مدة طويلة، وتمثلت تلك البصمات في الأشجار التي نقلها الفيضان إلى فتحات السقف، وتحذيرات سكان بمحافظتي هروب وصبيا من خطورة استمرار احتجاز كميات المياه الضخمة في السد، كاشفين عن تهديدات في الأيام الماطرة.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
01:59 AM

خدمات المياه بجازان تحمّل "البيئة" مسؤولية فيضان سد "وساع"

بعد كشف "سبق" امتلاء الحوض ومخاطره على سكان هروب وصبيا

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محمد المواسي - جازان
1
1,763

ردت خدمات المياه بجازان على تقرير "سبق" الذي كشف بصمات فيضان سد وادي "وساع" بمنطقة جازان بمحافظة هروب ما يشكله امتلاء البحيرة من مخاطر، وذلك بعدما قالت إنها ليست مسؤولة عن السد بينما قبل أشهر بسيطة صرحت بأنه لا خطر من الفيضان.

وفي التفاصيل، قالت المياه: إشارة إلى الخبر المنشور في تحت عنوان :(مصادر تكشف امتلاء الحوض كليًا وتذكّر بالمخاطر بين تسريبات منسية وضحايا ... بصمات فيضان سد "وساع" تتوعّد.. أبواب مغلقة و"المياه" تتجاهل التحذيرات)، فعليه وللإيضاح وتبيين الحقائق فإن السدود ليست من مسؤوليات الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان وليست هي الجهة المشرفة على السدود, حيث إن السدود تعد من اختصاصات وزارة البيئة والمياه والزراعة, وذلك بناء على التوجيهات المبلغة للإدارة العامة لخدمات المياه من مقام الوزارة في شهر جمادى الآخرة من العام الحالي 1440هـ فإن الجهة المشرفة على السدود بالمنطقة هو فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وليست الإدارة العامة لخدمات المياه.

ووثّقت مصادر قريبة من سد وادي وساع لـ"سبق" بصمات فيضان مياه وادي وساع من أعلى السد الذي لا يزال مغلقًا منذ مدة طويلة، وتمثلت تلك البصمات في الأشجار التي نقلها الفيضان إلى فتحات السقف، وتحذيرات سكان بمحافظتي هروب وصبيا من خطورة استمرار احتجاز كميات المياه الضخمة في السد، كاشفين عن تهديدات في الأيام الماطرة.

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