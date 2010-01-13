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جوجل تتيح في أجهزة "بيكسل" القابلة للطي ميزة استثنائية

أتاحت شركة "جوجل" الأمريكية لأجهزة "بيكسل" القابلة للطي، ميزة استثنائية غير موجودة في أي من الأجهزة المنافسة، بإصدارها الجديد لنظام تشغيل "أندرويد 12 إل".

ورغم أن إصدار أندرويد للأجهزة القابل للطي لا يزال تجريبيًّا؛ فإن موقع "جي إس إم آرينا" كشف عن ميزاته الاستثنائية، التي ستتوفر أولًا لأجهزة "جوجل بيكسل" القابلة للطي.

وتتيح جوجل في ذلك النظام لأول مرة رسومًا متحركة قابلة للطي؛ بحيث يمكنها أن تعمل بطرق مختلفة وبمهام مختلفة في حال كان الجهاز مطويًّا أو مفتوحًا.

ويظهر في النظام نوعان من الرسوم المتحركة، أحدهما عند طي الجهاز، والآخر عند فتحه، أحد هذه الرسوم يعمل على تعديل إعدادات شريحة الاتصالات الخاصة بالجهاز، أو التحكم في حجم الصوت والصورة وزر الطاقة.

كما ستعمل الرسوم المتحركة المتغيرة تلك على تعديل وضع ماسح بصمة الأصابع؛ بحيث يعمل في حالة كان الجهاز مطويًّا أو مفتوحًا.

ومتوقع أن تزود جوجل بتلك الرسوم الجديدة، هواتفَ منافسةً قابلةً للطي، مثل "جلاكسي زد فولد 3" أو "أوبو فايند إن"؛ ولكنها ستظهر أولًا في أجهزة "بيكسل" القابلة للطي، كما اعتادت جوجل الفترة الماضية.

وتنوي جوجل أن تطلق قريبًا جهاز "بيكسل" القابل للطي، الذي ستكون شاشاته في وضعيتها الكاملة بقياسيْ 8 بوصات أو 7 بوصات.

ومتوقع أن يتم إطلاق جهاز "بيكسل" القابل للطي في الربع الثاني من عام 2022 الجاري.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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جوجل تتيح في أجهزة "بيكسل" القابلة للطي ميزة استثنائية
سبق

أتاحت شركة "جوجل" الأمريكية لأجهزة "بيكسل" القابلة للطي، ميزة استثنائية غير موجودة في أي من الأجهزة المنافسة، بإصدارها الجديد لنظام تشغيل "أندرويد 12 إل".

ورغم أن إصدار أندرويد للأجهزة القابل للطي لا يزال تجريبيًّا؛ فإن موقع "جي إس إم آرينا" كشف عن ميزاته الاستثنائية، التي ستتوفر أولًا لأجهزة "جوجل بيكسل" القابلة للطي.

وتتيح جوجل في ذلك النظام لأول مرة رسومًا متحركة قابلة للطي؛ بحيث يمكنها أن تعمل بطرق مختلفة وبمهام مختلفة في حال كان الجهاز مطويًّا أو مفتوحًا.

ويظهر في النظام نوعان من الرسوم المتحركة، أحدهما عند طي الجهاز، والآخر عند فتحه، أحد هذه الرسوم يعمل على تعديل إعدادات شريحة الاتصالات الخاصة بالجهاز، أو التحكم في حجم الصوت والصورة وزر الطاقة.

كما ستعمل الرسوم المتحركة المتغيرة تلك على تعديل وضع ماسح بصمة الأصابع؛ بحيث يعمل في حالة كان الجهاز مطويًّا أو مفتوحًا.

ومتوقع أن تزود جوجل بتلك الرسوم الجديدة، هواتفَ منافسةً قابلةً للطي، مثل "جلاكسي زد فولد 3" أو "أوبو فايند إن"؛ ولكنها ستظهر أولًا في أجهزة "بيكسل" القابلة للطي، كما اعتادت جوجل الفترة الماضية.

وتنوي جوجل أن تطلق قريبًا جهاز "بيكسل" القابل للطي، الذي ستكون شاشاته في وضعيتها الكاملة بقياسيْ 8 بوصات أو 7 بوصات.

ومتوقع أن يتم إطلاق جهاز "بيكسل" القابل للطي في الربع الثاني من عام 2022 الجاري.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
10:44 AM

جوجل تتيح في أجهزة "بيكسل" القابلة للطي ميزة استثنائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتاحت شركة "جوجل" الأمريكية لأجهزة "بيكسل" القابلة للطي، ميزة استثنائية غير موجودة في أي من الأجهزة المنافسة، بإصدارها الجديد لنظام تشغيل "أندرويد 12 إل".

ورغم أن إصدار أندرويد للأجهزة القابل للطي لا يزال تجريبيًّا؛ فإن موقع "جي إس إم آرينا" كشف عن ميزاته الاستثنائية، التي ستتوفر أولًا لأجهزة "جوجل بيكسل" القابلة للطي.

وتتيح جوجل في ذلك النظام لأول مرة رسومًا متحركة قابلة للطي؛ بحيث يمكنها أن تعمل بطرق مختلفة وبمهام مختلفة في حال كان الجهاز مطويًّا أو مفتوحًا.

ويظهر في النظام نوعان من الرسوم المتحركة، أحدهما عند طي الجهاز، والآخر عند فتحه، أحد هذه الرسوم يعمل على تعديل إعدادات شريحة الاتصالات الخاصة بالجهاز، أو التحكم في حجم الصوت والصورة وزر الطاقة.

كما ستعمل الرسوم المتحركة المتغيرة تلك على تعديل وضع ماسح بصمة الأصابع؛ بحيث يعمل في حالة كان الجهاز مطويًّا أو مفتوحًا.

ومتوقع أن تزود جوجل بتلك الرسوم الجديدة، هواتفَ منافسةً قابلةً للطي، مثل "جلاكسي زد فولد 3" أو "أوبو فايند إن"؛ ولكنها ستظهر أولًا في أجهزة "بيكسل" القابلة للطي، كما اعتادت جوجل الفترة الماضية.

وتنوي جوجل أن تطلق قريبًا جهاز "بيكسل" القابل للطي، الذي ستكون شاشاته في وضعيتها الكاملة بقياسيْ 8 بوصات أو 7 بوصات.

ومتوقع أن يتم إطلاق جهاز "بيكسل" القابل للطي في الربع الثاني من عام 2022 الجاري.

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