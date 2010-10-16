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وزير الخارجية الياباني يدين استهداف ميليشيا الحوثي لأراضي السعودية

"توشيميتسو" أكد دعم بلاده للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن

أعرب وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، عن إدانة الحكومة اليابانية وبشدة للهجمات المتتالية من الميليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية، وخاصة محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان في الثامن من أكتوبر.

وقال في تصريح صحفي نشر اليوم: "من جانب الحكومة اليابانية، نناشد جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيون، إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في اليمن، وتعجيل البدء في الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي"، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن للتواصل مع جميع الأطراف والوصول إلى حل في اليمن.


وأضاف: "لقد شاركت في مؤتمرات هاتفية مع نظرائي في أغسطس عندما زرت الشرق الأوسط، وناشدت الدول بشأن تحقيق السلام وإقرار وقف إطلاق النار في اليمن، وأود مواصلة التنسيق داخل وخارج البلدان ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، وكذلك العمل على استقرار الوضع في الشرق الأوسط".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية الياباني يدين استهداف ميليشيا الحوثي لأراضي السعودية
سبق

أعرب وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، عن إدانة الحكومة اليابانية وبشدة للهجمات المتتالية من الميليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية، وخاصة محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان في الثامن من أكتوبر.

وقال في تصريح صحفي نشر اليوم: "من جانب الحكومة اليابانية، نناشد جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيون، إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في اليمن، وتعجيل البدء في الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي"، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن للتواصل مع جميع الأطراف والوصول إلى حل في اليمن.


وأضاف: "لقد شاركت في مؤتمرات هاتفية مع نظرائي في أغسطس عندما زرت الشرق الأوسط، وناشدت الدول بشأن تحقيق السلام وإقرار وقف إطلاق النار في اليمن، وأود مواصلة التنسيق داخل وخارج البلدان ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، وكذلك العمل على استقرار الوضع في الشرق الأوسط".

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
07:00 PM

وزير الخارجية الياباني يدين استهداف ميليشيا الحوثي لأراضي السعودية

"توشيميتسو" أكد دعم بلاده للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
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أعرب وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، عن إدانة الحكومة اليابانية وبشدة للهجمات المتتالية من الميليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية، وخاصة محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان في الثامن من أكتوبر.

وقال في تصريح صحفي نشر اليوم: "من جانب الحكومة اليابانية، نناشد جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيون، إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في اليمن، وتعجيل البدء في الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي"، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن للتواصل مع جميع الأطراف والوصول إلى حل في اليمن.


وأضاف: "لقد شاركت في مؤتمرات هاتفية مع نظرائي في أغسطس عندما زرت الشرق الأوسط، وناشدت الدول بشأن تحقيق السلام وإقرار وقف إطلاق النار في اليمن، وأود مواصلة التنسيق داخل وخارج البلدان ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، وكذلك العمل على استقرار الوضع في الشرق الأوسط".

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