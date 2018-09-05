النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليم عسير يستعد للاحتفاء باليوم الوطني

بمشاركة جميع مدارس المنطقة

عقد مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا بأعضاء لجنة الاحتفاء باليوم الوطني 88 لهذا العام، بقاعة الاجتماعات ببيت الطالب .

وأوضح "آل كركمان"، أن جميع مدارس المنطقة ستشارك بفعاليات وأنشطة مختلفة للاحتفاء باليوم الوطني، ابتداء من يوم الأحد الثالث عشر من شهر محرم المقبل، ولمدة أسبوع، يتخلله الاحتفال الكبير الذي ستقيمه الإدارة.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تأتي ترسيخًا للاعتزاز بالدين، والولاء للمليك، والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 المتضمنة، تنمية القيم الإيجابية لدى الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة.

يذكر أن الاجتماع تناول الإطار العام للمناسبة، وآليات التنفيذ وسبل دعم الميدان .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تعليم عسير يستعد للاحتفاء باليوم الوطني
سبق

عقد مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا بأعضاء لجنة الاحتفاء باليوم الوطني 88 لهذا العام، بقاعة الاجتماعات ببيت الطالب .

وأوضح "آل كركمان"، أن جميع مدارس المنطقة ستشارك بفعاليات وأنشطة مختلفة للاحتفاء باليوم الوطني، ابتداء من يوم الأحد الثالث عشر من شهر محرم المقبل، ولمدة أسبوع، يتخلله الاحتفال الكبير الذي ستقيمه الإدارة.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تأتي ترسيخًا للاعتزاز بالدين، والولاء للمليك، والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 المتضمنة، تنمية القيم الإيجابية لدى الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة.

يذكر أن الاجتماع تناول الإطار العام للمناسبة، وآليات التنفيذ وسبل دعم الميدان .

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
05:08 PM

تعليم عسير يستعد للاحتفاء باليوم الوطني

بمشاركة جميع مدارس المنطقة

A A A
بندر آل عوض - عسير
4
6,408

عقد مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا بأعضاء لجنة الاحتفاء باليوم الوطني 88 لهذا العام، بقاعة الاجتماعات ببيت الطالب .

وأوضح "آل كركمان"، أن جميع مدارس المنطقة ستشارك بفعاليات وأنشطة مختلفة للاحتفاء باليوم الوطني، ابتداء من يوم الأحد الثالث عشر من شهر محرم المقبل، ولمدة أسبوع، يتخلله الاحتفال الكبير الذي ستقيمه الإدارة.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تأتي ترسيخًا للاعتزاز بالدين، والولاء للمليك، والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 المتضمنة، تنمية القيم الإيجابية لدى الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة.

يذكر أن الاجتماع تناول الإطار العام للمناسبة، وآليات التنفيذ وسبل دعم الميدان .

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,058
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,979
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,882
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,133

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة