"الأرصاد": رياح نشطة على "جدة وخليص"

الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي جدة وخليص، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.



وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.