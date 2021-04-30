النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": رياح نشطة على "جدة وخليص"

الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي جدة وخليص، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.


وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": رياح نشطة على "جدة وخليص"
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي جدة وخليص، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.


وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
02:45 PM

"الأرصاد": رياح نشطة على "جدة وخليص"

الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
7,982

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي جدة وخليص، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.


وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,474
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,298
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,840
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,742

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة