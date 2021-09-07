ممثلة بديوان "المحاسبة".. المملكة تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لـ"الآسوساي"

حصلت على 36 صوتاً محققةً المركز الأول.. المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة

فازت المملكة ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي)، بعد حصولها على 36 صوتاً محققةً المركز الأول.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، الذي عقد، اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة تايلندا، وحضور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في 43 دولة آسيوية.

ويضاف هذا الإنجاز للمناصب القيادية العليا التي تحظى بها المملكة ممثلة بالديوان العام للمحاسبة في المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة؛ حيث يتولى الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ويترأس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، وكذلك يترأس جانب (الإنتوساي) باللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين الذين يرأس جانبهم البنك الدولي.

ويتولى الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأربوساي)، وسيتولى رئاستها في أواخر عام 2022م.

وثمّن رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الدعم الذي يحظى به الديوان العام للمحاسبة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد.

يُذكر أن ماليزيا جاءت في المركز بـ 26 صوتًا، تلتها كوريا وتركيا بـ 25 صوتًا لكل منهما، ثم روسيا بـ 24 صوتًا، فباكستان والفلبين بـ 23 صوتًا لكل منهما.