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انطلاق المؤتمر الدولي للتكنولوجيا في علم الأعصاب "عن بعد"

برعاية أمير منطقة عسير

برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وتحت بإشراف إمارة منطقة عسير انطلق المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب"عن بعد"، شارك به نخبة من المختصين والأطباء والخبراء من مختلف بلدان العالم، ويهدف إلى تعزيز الصحة باستخدام التقنيات الحديثة.

وذكرت رئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز أن اللجنة المنظمة تقدر كل من أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم المؤتمر.

متمنية أن يخرج المؤتمر بالتوصيات التي تعين الباحثين في هذا المجال وتساعد على التقدم الخدمي بشكل عام .

وشددت الأميرة نجود على أهمية تكريم الشركات والجهات الراعية والداعمة، وإيصال رسالة شكر وتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر الذي حظي في دورته الأولى برعاية شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية، وشركة سيمنس كراعٍ إستراتيجي، وشركة التكنولوجيا الطبية للتجارة (زهراوي)، وشركة ميرك سيرونو كراعٍ ذهبي، وشركة زمو التجارية، وشركة تينا الدولية للتقنية الطبية، وشركة الجيل الطبية والتجارية المحدودة كراعٍ فضي .

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انطلاق المؤتمر الدولي للتكنولوجيا في علم الأعصاب "عن بعد"
سبق

برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وتحت بإشراف إمارة منطقة عسير انطلق المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب"عن بعد"، شارك به نخبة من المختصين والأطباء والخبراء من مختلف بلدان العالم، ويهدف إلى تعزيز الصحة باستخدام التقنيات الحديثة.

وذكرت رئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز أن اللجنة المنظمة تقدر كل من أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم المؤتمر.

متمنية أن يخرج المؤتمر بالتوصيات التي تعين الباحثين في هذا المجال وتساعد على التقدم الخدمي بشكل عام .

وشددت الأميرة نجود على أهمية تكريم الشركات والجهات الراعية والداعمة، وإيصال رسالة شكر وتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر الذي حظي في دورته الأولى برعاية شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية، وشركة سيمنس كراعٍ إستراتيجي، وشركة التكنولوجيا الطبية للتجارة (زهراوي)، وشركة ميرك سيرونو كراعٍ ذهبي، وشركة زمو التجارية، وشركة تينا الدولية للتقنية الطبية، وشركة الجيل الطبية والتجارية المحدودة كراعٍ فضي .

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
11:07 PM

انطلاق المؤتمر الدولي للتكنولوجيا في علم الأعصاب "عن بعد"

برعاية أمير منطقة عسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وتحت بإشراف إمارة منطقة عسير انطلق المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب"عن بعد"، شارك به نخبة من المختصين والأطباء والخبراء من مختلف بلدان العالم، ويهدف إلى تعزيز الصحة باستخدام التقنيات الحديثة.

وذكرت رئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز أن اللجنة المنظمة تقدر كل من أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم المؤتمر.

متمنية أن يخرج المؤتمر بالتوصيات التي تعين الباحثين في هذا المجال وتساعد على التقدم الخدمي بشكل عام .

وشددت الأميرة نجود على أهمية تكريم الشركات والجهات الراعية والداعمة، وإيصال رسالة شكر وتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر الذي حظي في دورته الأولى برعاية شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية، وشركة سيمنس كراعٍ إستراتيجي، وشركة التكنولوجيا الطبية للتجارة (زهراوي)، وشركة ميرك سيرونو كراعٍ ذهبي، وشركة زمو التجارية، وشركة تينا الدولية للتقنية الطبية، وشركة الجيل الطبية والتجارية المحدودة كراعٍ فضي .

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