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أمير تبوك يستقبل نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اطلع على مبادرات تمكين القطاع الخاص وتطوير سوق العمل

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

واطلع خلال اللقاء على البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وتطوير سوق العمل ودعم أبناء وبنات الوطن ورفع مستوى مساهمتهم ومشاركتهم في سوق العمل، وسط بيئات محفزة ومنتجة ومستقرة.

كما جرى استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء وبنات المنطقة من خلال برامج توطين الوظائف، وتوفير كل ما يسهم في تطوير مسيرة قطاعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وأشاد الأمير فهد بن سلطان، بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم الشباب والشابات وتنمية المناطق من خلال البرامج النوعية التي تقدمها لمختلف الجهات والفئات في ظل دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله.

من جهته، أعرب الدكتور أبوثنين، عن شكره لأمير المنطقة على ما يجده فرع الوزارة والقطاعات التابعة لها من متابعة مباشرة منه، مؤكداً حرصه وكل منسوبي قطاعات الوزارة بالمنطقة على تقديم كل ما فيه الخير والفائدة وما يخدم الصالح العام.

حضر اللقاء، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، منيف بن هابس الحربي.

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أمير تبوك يستقبل نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

واطلع خلال اللقاء على البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وتطوير سوق العمل ودعم أبناء وبنات الوطن ورفع مستوى مساهمتهم ومشاركتهم في سوق العمل، وسط بيئات محفزة ومنتجة ومستقرة.

كما جرى استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء وبنات المنطقة من خلال برامج توطين الوظائف، وتوفير كل ما يسهم في تطوير مسيرة قطاعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وأشاد الأمير فهد بن سلطان، بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم الشباب والشابات وتنمية المناطق من خلال البرامج النوعية التي تقدمها لمختلف الجهات والفئات في ظل دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله.

من جهته، أعرب الدكتور أبوثنين، عن شكره لأمير المنطقة على ما يجده فرع الوزارة والقطاعات التابعة لها من متابعة مباشرة منه، مؤكداً حرصه وكل منسوبي قطاعات الوزارة بالمنطقة على تقديم كل ما فيه الخير والفائدة وما يخدم الصالح العام.

حضر اللقاء، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، منيف بن هابس الحربي.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
05:03 PM

أمير تبوك يستقبل نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اطلع على مبادرات تمكين القطاع الخاص وتطوير سوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

واطلع خلال اللقاء على البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وتطوير سوق العمل ودعم أبناء وبنات الوطن ورفع مستوى مساهمتهم ومشاركتهم في سوق العمل، وسط بيئات محفزة ومنتجة ومستقرة.

كما جرى استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء وبنات المنطقة من خلال برامج توطين الوظائف، وتوفير كل ما يسهم في تطوير مسيرة قطاعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وأشاد الأمير فهد بن سلطان، بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم الشباب والشابات وتنمية المناطق من خلال البرامج النوعية التي تقدمها لمختلف الجهات والفئات في ظل دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله.

من جهته، أعرب الدكتور أبوثنين، عن شكره لأمير المنطقة على ما يجده فرع الوزارة والقطاعات التابعة لها من متابعة مباشرة منه، مؤكداً حرصه وكل منسوبي قطاعات الوزارة بالمنطقة على تقديم كل ما فيه الخير والفائدة وما يخدم الصالح العام.

حضر اللقاء، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، منيف بن هابس الحربي.

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