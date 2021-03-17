"لقد أذلونا".. متظاهرون لبنانيون يقطعون طرقاً رئيسية احتجاجاً على انهيار الليرة

حاولوا اقتحام وزارة الاقتصاد وسط بيروت

قطع محتجون لبنانيون، اليوم (الأربعاء)، طرقاً عدة في بيروت ومناطق لبنانية أخرى في ظاهرة تكررت خلال الأسبوعين الماضيين، في وقت حاولت مجموعة منهم اقتحام وزارة الاقتصاد احتجاجاً على ارتفاع الأسعار الجنوني مع تسجيل الليرة تدهوراً قياسياً.

و تجمّع عدد من المحتجين أمام مقر وزارة الاقتصاد في وسط بيروت، وحاول بعضهم اقتحام المبنى؛ ما أدى إلى وقوع إشكال بينهم وبين القوى الأمنية، بحسب ما نقلت "فرانس 24" عن الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال أحد المحتجين لقناة محلية" "نتشاجر مع بعضنا البعض من أجل كيس حفاضات للأطفال أو عبوة حليب داخل المتاجر".

وأضاف بانفعال: "لقد أذلّونا" في إشارة إلى السياسيين اللبنانيين.

وتوجه المحتجون لاحقاً إلى الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت، إلا أن القوات الأمنية والعسكرية منعتهم من إكمال طريقهم.

وأقدم محتجون آخرون على قطع طرق رئيسية بالإطارات المشتعلة في بيروت ومناطق أخرى، في البقاع شرقاً وطرابلس شمالاً وعلى الطريق السريع جنوب بيروت.