النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا.. عاملة المطعم أعطتها علبة "كاتشب" فأشهرت السلاح في وجه الجميع

شرطة "ممفيس" ألقت القبض على المرأة ووجهت لها 3 تهم بينها الاعتداء المشدّد

أشهرت امرأة مسدسًا بوجه عاملة في مطعم ماكدونالدز، بعد خطأ "بسيط" ارتكبته الأخيرة، وفقًا للشرطة بمدينة ممفيس الأميركية.

وأعطت العاملة في ماكدونالدز، زبونة المطعم آسيا فستر، علبة الكاتشب، بدلًا من علبة الجيلي الهلامي، عن طريق الخطأ؛ مما أغضب فستر كثيرًا، وفقًا لصحيفة "ميترو".

وكانت فستر تطلب وجبتها من داخل السيارة، قبل أن تعود وتدخل للمطعم بعد اكتشافها أنها حصلت على علبة جيلي بدلًا من الكاتشاب.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز" قالت شرطة ممفيس: إن كاميرات المراقبة في المطعم أظهرت فستر وهي تلوح بالمسدس تجاه العاملين في المطعم.

يذكر أن ماكدونالدز يستخدم العلب الحمراء للكاتشاب، والوردية للجيلي؛ الأمر الذي أدى للالتباس بالألوان بالنسبة للعاملة في المطعم.

وألقت الشرطة القبض على المرأة البالغة 20 عامًا، الثلاثاء، ووجهت لها 3 تهم بينها الاعتداء المشدد، والحيازة غير المشروعة للسلاح.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أمريكا.. عاملة المطعم أعطتها علبة "كاتشب" فأشهرت السلاح في وجه الجميع
سبق

أشهرت امرأة مسدسًا بوجه عاملة في مطعم ماكدونالدز، بعد خطأ "بسيط" ارتكبته الأخيرة، وفقًا للشرطة بمدينة ممفيس الأميركية.

وأعطت العاملة في ماكدونالدز، زبونة المطعم آسيا فستر، علبة الكاتشب، بدلًا من علبة الجيلي الهلامي، عن طريق الخطأ؛ مما أغضب فستر كثيرًا، وفقًا لصحيفة "ميترو".

وكانت فستر تطلب وجبتها من داخل السيارة، قبل أن تعود وتدخل للمطعم بعد اكتشافها أنها حصلت على علبة جيلي بدلًا من الكاتشاب.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز" قالت شرطة ممفيس: إن كاميرات المراقبة في المطعم أظهرت فستر وهي تلوح بالمسدس تجاه العاملين في المطعم.

يذكر أن ماكدونالدز يستخدم العلب الحمراء للكاتشاب، والوردية للجيلي؛ الأمر الذي أدى للالتباس بالألوان بالنسبة للعاملة في المطعم.

وألقت الشرطة القبض على المرأة البالغة 20 عامًا، الثلاثاء، ووجهت لها 3 تهم بينها الاعتداء المشدد، والحيازة غير المشروعة للسلاح.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
10:42 AM

أمريكا.. عاملة المطعم أعطتها علبة "كاتشب" فأشهرت السلاح في وجه الجميع

شرطة "ممفيس" ألقت القبض على المرأة ووجهت لها 3 تهم بينها الاعتداء المشدّد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,413

أشهرت امرأة مسدسًا بوجه عاملة في مطعم ماكدونالدز، بعد خطأ "بسيط" ارتكبته الأخيرة، وفقًا للشرطة بمدينة ممفيس الأميركية.

وأعطت العاملة في ماكدونالدز، زبونة المطعم آسيا فستر، علبة الكاتشب، بدلًا من علبة الجيلي الهلامي، عن طريق الخطأ؛ مما أغضب فستر كثيرًا، وفقًا لصحيفة "ميترو".

وكانت فستر تطلب وجبتها من داخل السيارة، قبل أن تعود وتدخل للمطعم بعد اكتشافها أنها حصلت على علبة جيلي بدلًا من الكاتشاب.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز" قالت شرطة ممفيس: إن كاميرات المراقبة في المطعم أظهرت فستر وهي تلوح بالمسدس تجاه العاملين في المطعم.

يذكر أن ماكدونالدز يستخدم العلب الحمراء للكاتشاب، والوردية للجيلي؛ الأمر الذي أدى للالتباس بالألوان بالنسبة للعاملة في المطعم.

وألقت الشرطة القبض على المرأة البالغة 20 عامًا، الثلاثاء، ووجهت لها 3 تهم بينها الاعتداء المشدد، والحيازة غير المشروعة للسلاح.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,712
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,964
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,298
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,714

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة