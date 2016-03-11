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"تحالف رصد": ٢٨٨ امرأة يمنية تُعَذَّب في سجون الحوثي.. من ينقذهنّ؟

أروى الخطابي تميط اللثام عن التفاصيل

أكد تحالف رصد أن اليمن يعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، في غياب سيادة القانون وتعطل القضاء وفرض سلطة الأمر الواقع في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

وقالت عضو التحالف أروى الخطابي، فِي كلمة أمام الدورة الـ٤٣ لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف: المدافعون عن حقوق الإنسان رصدوا المئات من ضحايا الميليشيا، في حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، ووثقت شهاداتهم عما يتعرضون له من تعذيب يصل إلى القتل خارج نطاق القانون.

وأضافت: تجاوزت حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ٢٢ ألف حالة، وما زال أكثر من ٣٥٠٠ معتقل في سجون الميليشيات الإرهابية؛ منهم أكثر من ٩٠ حالة قتلوا تحت التعذيب، وهناك أكثر من ٢٨٨ امرأة ما زالوا يعذَّبون في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وحمّلت "الخطابي" مجلس حقوق الإنسان رسالة أمهات المعتقلين والمخفيين قسرًا، بضرورة الضغط على ميليشيا الحوثي للكشف عن مصير ذويهم الذين تعرضوا للمداهمات والاعتقال التعسفي، إضافة إلى استخدامهم كدروع بشرية ووضعهم رهن الاعتقال في أماكن معرضة للقصف داخل حدود وقواعد الاشتباك الحربية؛ الأمر الذي يعد انتهاكاً جسيماً بحقهم من قبل ميليشيا الحوثي يرقى لجريمة حرب مكتملة الأركان، كما ناشدت المجلس بأن تحظى قضية النساء المعتقلات بأولوية خاصة ضمن اهتماماته.

تحالف رصد

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"تحالف رصد": ٢٨٨ امرأة يمنية تُعَذَّب في سجون الحوثي.. من ينقذهنّ؟
سبق

أكد تحالف رصد أن اليمن يعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، في غياب سيادة القانون وتعطل القضاء وفرض سلطة الأمر الواقع في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

وقالت عضو التحالف أروى الخطابي، فِي كلمة أمام الدورة الـ٤٣ لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف: المدافعون عن حقوق الإنسان رصدوا المئات من ضحايا الميليشيا، في حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، ووثقت شهاداتهم عما يتعرضون له من تعذيب يصل إلى القتل خارج نطاق القانون.

وأضافت: تجاوزت حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ٢٢ ألف حالة، وما زال أكثر من ٣٥٠٠ معتقل في سجون الميليشيات الإرهابية؛ منهم أكثر من ٩٠ حالة قتلوا تحت التعذيب، وهناك أكثر من ٢٨٨ امرأة ما زالوا يعذَّبون في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وحمّلت "الخطابي" مجلس حقوق الإنسان رسالة أمهات المعتقلين والمخفيين قسرًا، بضرورة الضغط على ميليشيا الحوثي للكشف عن مصير ذويهم الذين تعرضوا للمداهمات والاعتقال التعسفي، إضافة إلى استخدامهم كدروع بشرية ووضعهم رهن الاعتقال في أماكن معرضة للقصف داخل حدود وقواعد الاشتباك الحربية؛ الأمر الذي يعد انتهاكاً جسيماً بحقهم من قبل ميليشيا الحوثي يرقى لجريمة حرب مكتملة الأركان، كما ناشدت المجلس بأن تحظى قضية النساء المعتقلات بأولوية خاصة ضمن اهتماماته.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
05:06 PM

"تحالف رصد": ٢٨٨ امرأة يمنية تُعَذَّب في سجون الحوثي.. من ينقذهنّ؟

أروى الخطابي تميط اللثام عن التفاصيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد تحالف رصد أن اليمن يعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، في غياب سيادة القانون وتعطل القضاء وفرض سلطة الأمر الواقع في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

وقالت عضو التحالف أروى الخطابي، فِي كلمة أمام الدورة الـ٤٣ لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف: المدافعون عن حقوق الإنسان رصدوا المئات من ضحايا الميليشيا، في حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، ووثقت شهاداتهم عما يتعرضون له من تعذيب يصل إلى القتل خارج نطاق القانون.

وأضافت: تجاوزت حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ٢٢ ألف حالة، وما زال أكثر من ٣٥٠٠ معتقل في سجون الميليشيات الإرهابية؛ منهم أكثر من ٩٠ حالة قتلوا تحت التعذيب، وهناك أكثر من ٢٨٨ امرأة ما زالوا يعذَّبون في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وحمّلت "الخطابي" مجلس حقوق الإنسان رسالة أمهات المعتقلين والمخفيين قسرًا، بضرورة الضغط على ميليشيا الحوثي للكشف عن مصير ذويهم الذين تعرضوا للمداهمات والاعتقال التعسفي، إضافة إلى استخدامهم كدروع بشرية ووضعهم رهن الاعتقال في أماكن معرضة للقصف داخل حدود وقواعد الاشتباك الحربية؛ الأمر الذي يعد انتهاكاً جسيماً بحقهم من قبل ميليشيا الحوثي يرقى لجريمة حرب مكتملة الأركان، كما ناشدت المجلس بأن تحظى قضية النساء المعتقلات بأولوية خاصة ضمن اهتماماته.

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