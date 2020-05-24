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من يساعد "ترامب" في إدارة حسابه الرسمي على "تويتر"؟

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستعين بخدمات مساعدين في إدارة حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وأوضح "ترامب" المعروف بأنشطته المكثفة في "تويتر"، في حديث لبرنامج FullMeasure التلفزيوني اليوم الأحد، أنه ينشر تغريداته بنفسه ليلاً، وفي الصباح الباكر، لكن جدول أعماله طيلة النهار مكثف جداً.

وأكد "ترامب" أنه في هذه الساعات يملي تغريداته على مساعدين كي ينشروها، مضيفاً: "لدي سيد اسمه دان، وهو يؤدي عملاً رائعاً"، طبقاً لـ"آر تي" الروسي.

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من يساعد "ترامب" في إدارة حسابه الرسمي على "تويتر"؟
سبق

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستعين بخدمات مساعدين في إدارة حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وأوضح "ترامب" المعروف بأنشطته المكثفة في "تويتر"، في حديث لبرنامج FullMeasure التلفزيوني اليوم الأحد، أنه ينشر تغريداته بنفسه ليلاً، وفي الصباح الباكر، لكن جدول أعماله طيلة النهار مكثف جداً.

وأكد "ترامب" أنه في هذه الساعات يملي تغريداته على مساعدين كي ينشروها، مضيفاً: "لدي سيد اسمه دان، وهو يؤدي عملاً رائعاً"، طبقاً لـ"آر تي" الروسي.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
07:38 PM

من يساعد "ترامب" في إدارة حسابه الرسمي على "تويتر"؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,382

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستعين بخدمات مساعدين في إدارة حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وأوضح "ترامب" المعروف بأنشطته المكثفة في "تويتر"، في حديث لبرنامج FullMeasure التلفزيوني اليوم الأحد، أنه ينشر تغريداته بنفسه ليلاً، وفي الصباح الباكر، لكن جدول أعماله طيلة النهار مكثف جداً.

وأكد "ترامب" أنه في هذه الساعات يملي تغريداته على مساعدين كي ينشروها، مضيفاً: "لدي سيد اسمه دان، وهو يؤدي عملاً رائعاً"، طبقاً لـ"آر تي" الروسي.

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