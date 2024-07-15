النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشورى" يطالب "السعودية" بطائرات متوسطة وصغيرة لخدمة المناطق الأقل سكاناً

دعاها إلى تقييم جدوى الاستمرار بالعمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية

طالب مجلس #الشورى -في قرار أصدره اليوم- المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بمراجعة بنيتها التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية.

وأكد المجلس على الفقرة الثانية من قراره السابق القاضي بدعم أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل.

وفي مستهل جلسته العادية الثانية والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، قال المجلس: على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تجويد وتطوير تقاريرها لتكون أكثر التزاماً بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وأكثر مواكبة لأفضل الممارسات العالمية لقطاع النقل الجوي.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى" يطالب "السعودية" بطائرات متوسطة وصغيرة لخدمة المناطق الأقل سكاناً
سبق

طالب مجلس #الشورى -في قرار أصدره اليوم- المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بمراجعة بنيتها التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية.

وأكد المجلس على الفقرة الثانية من قراره السابق القاضي بدعم أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل.

وفي مستهل جلسته العادية الثانية والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، قال المجلس: على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تجويد وتطوير تقاريرها لتكون أكثر التزاماً بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وأكثر مواكبة لأفضل الممارسات العالمية لقطاع النقل الجوي.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
10:58 AM

"الشورى" يطالب "السعودية" بطائرات متوسطة وصغيرة لخدمة المناطق الأقل سكاناً

دعاها إلى تقييم جدوى الاستمرار بالعمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,346

طالب مجلس #الشورى -في قرار أصدره اليوم- المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بمراجعة بنيتها التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية.

وأكد المجلس على الفقرة الثانية من قراره السابق القاضي بدعم أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل.

وفي مستهل جلسته العادية الثانية والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، قال المجلس: على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تجويد وتطوير تقاريرها لتكون أكثر التزاماً بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وأكثر مواكبة لأفضل الممارسات العالمية لقطاع النقل الجوي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,811
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,171
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,869
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,051

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة