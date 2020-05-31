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"الفحص الفني الدوري للسيارات" يعلن أوقات العمل في محطاته

في مختلف مناطق المملكة

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، أوقات العمل في محطات الفحص في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وبينت الإدارة أن ذلك يأتي بناءً على التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والمتضمنة اتخاذ كافة الخطوات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الإدارة أن فترات العمل بمحطات "الرياض 1، والرياض 2، وجدة 1، وجدة 2، والمدينة المنورة، والدمام، والهفوف، والطائف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والخرج، وأبها، وجيزان، ونجران، وينبع، وحفر الباطن"، تبدأ من الساعة 7 صباحاً إلى 7 مساء من السبت إلى الخميس.

وأضافت أن فترة عمل محطات "الجوف، وبيشة، والمجمعة، والباحة، ومحايل عسير، وعرعر، والقريات، ووادي الدواسر، والخفجي، والخرمة، والرس"، ستكون من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 عصراً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 7 صباحا إلى 2 ظهراً يوم السبت.

وأشارت بأن فترة عمل محطة الفحص بمكة المكرمة، ستكون من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً من السبت إلى الخميس من كل أسبوع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفحص الفني الدوري للسيارات" يعلن أوقات العمل في محطاته
سبق

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، أوقات العمل في محطات الفحص في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وبينت الإدارة أن ذلك يأتي بناءً على التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والمتضمنة اتخاذ كافة الخطوات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الإدارة أن فترات العمل بمحطات "الرياض 1، والرياض 2، وجدة 1، وجدة 2، والمدينة المنورة، والدمام، والهفوف، والطائف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والخرج، وأبها، وجيزان، ونجران، وينبع، وحفر الباطن"، تبدأ من الساعة 7 صباحاً إلى 7 مساء من السبت إلى الخميس.

وأضافت أن فترة عمل محطات "الجوف، وبيشة، والمجمعة، والباحة، ومحايل عسير، وعرعر، والقريات، ووادي الدواسر، والخفجي، والخرمة، والرس"، ستكون من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 عصراً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 7 صباحا إلى 2 ظهراً يوم السبت.

وأشارت بأن فترة عمل محطة الفحص بمكة المكرمة، ستكون من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً من السبت إلى الخميس من كل أسبوع.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
08:17 PM

"الفحص الفني الدوري للسيارات" يعلن أوقات العمل في محطاته

في مختلف مناطق المملكة

ارشيفية
A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
484

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، أوقات العمل في محطات الفحص في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وبينت الإدارة أن ذلك يأتي بناءً على التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والمتضمنة اتخاذ كافة الخطوات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الإدارة أن فترات العمل بمحطات "الرياض 1، والرياض 2، وجدة 1، وجدة 2، والمدينة المنورة، والدمام، والهفوف، والطائف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والخرج، وأبها، وجيزان، ونجران، وينبع، وحفر الباطن"، تبدأ من الساعة 7 صباحاً إلى 7 مساء من السبت إلى الخميس.

وأضافت أن فترة عمل محطات "الجوف، وبيشة، والمجمعة، والباحة، ومحايل عسير، وعرعر، والقريات، ووادي الدواسر، والخفجي، والخرمة، والرس"، ستكون من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 عصراً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 7 صباحا إلى 2 ظهراً يوم السبت.

وأشارت بأن فترة عمل محطة الفحص بمكة المكرمة، ستكون من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً من السبت إلى الخميس من كل أسبوع.

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