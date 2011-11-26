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التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة (التطرف العنيف وتحديات التنمية في غرب أفريقيا)

أدارها مدير الإدارة الفكرية بمركز التحالف "منصور القرني"

أقام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، الندوة الشهرية الحادية عشرة بعنوان (التطرف العنيف وتحديات التنمية في غرب أفريقيا).

وشارك في الندوة الدكتور مصطفى عبدالله ـ باحث في مركز كوفي عنان الدولي للتدريب في حفظ للسلام، غانا، وأدارها مدير الإدارة الفكرية بمركز التحالف الدكتور منصور بن سعيد القرني، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وتناول الدكتور مصطفى عبد الله أبعاد التنمية المحلية ودورها في تعزيز السلم الاجتماعي في غرب أفريقيا، كما تطرق إلى التنمية والتطرف العنيف بين المخاطر والتحديات المستقبلية التي تواجهها.

مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة (التطرف العنيف وتحديات التنمية في غرب أفريقيا)
سبق

أقام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، الندوة الشهرية الحادية عشرة بعنوان (التطرف العنيف وتحديات التنمية في غرب أفريقيا).

وشارك في الندوة الدكتور مصطفى عبدالله ـ باحث في مركز كوفي عنان الدولي للتدريب في حفظ للسلام، غانا، وأدارها مدير الإدارة الفكرية بمركز التحالف الدكتور منصور بن سعيد القرني، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وتناول الدكتور مصطفى عبد الله أبعاد التنمية المحلية ودورها في تعزيز السلم الاجتماعي في غرب أفريقيا، كما تطرق إلى التنمية والتطرف العنيف بين المخاطر والتحديات المستقبلية التي تواجهها.

مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
06:46 PM

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة (التطرف العنيف وتحديات التنمية في غرب أفريقيا)

أدارها مدير الإدارة الفكرية بمركز التحالف "منصور القرني"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أقام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، الندوة الشهرية الحادية عشرة بعنوان (التطرف العنيف وتحديات التنمية في غرب أفريقيا).

وشارك في الندوة الدكتور مصطفى عبدالله ـ باحث في مركز كوفي عنان الدولي للتدريب في حفظ للسلام، غانا، وأدارها مدير الإدارة الفكرية بمركز التحالف الدكتور منصور بن سعيد القرني، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وتناول الدكتور مصطفى عبد الله أبعاد التنمية المحلية ودورها في تعزيز السلم الاجتماعي في غرب أفريقيا، كما تطرق إلى التنمية والتطرف العنيف بين المخاطر والتحديات المستقبلية التي تواجهها.

مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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