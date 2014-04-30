النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة المواصفات تشارك في ملتقى السلامة والصحة المهنية

شاركت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في فعاليات الملتقى الوطني للسلامة والصحة المهنية، والذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة 12 -13 شعبان 1439هـ الموافق 28-29 أبريل 2018م، تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص.

وتمثلت مشاركة هيئة المواصفات بورقة عمل عن "دور المواصفات القياسية السعودية في دعم السلامة والصحة المهنية" قدمها المهندس مشاري آل صلاح من إدارة مواصفات الخدمات بالهيئة، والتي سلّط فيها الضوء على المعايير التي ترتكز عليها المواصفات القياسية، وأهداف منظومة التقييس في دعم الاقتصاد، وضمان السلامة العامة. مؤكداً على أن المواصفات القياسية في بيئة العمل تساعد على حماية الممتلكات من أخطار الحريق والانفجار والمواد الكيميائية والكهرباء والإشعاع، وتسهيل تصميم وكفاءة المنتجات والخدمات وضمان سلامتها، علاوة على تقييم جودة التجارة والمعاملات، وإيجاد أدلة علمية لتطوير نظم إدارة السلامة مثل سلامة الأغذية والصحة والسلامة المهنية وغيرها.

كما شاركت هيئة المواصفات بجناح توعوي استعرضت من خلاله بعض جهودها في مجال دعم وتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتقديم الاستشارات والتوضيحات الخاصة بدور المواصفات القياسية في دعم السلامة ببيئة العمل.

هذا وقد قام وزير العمل بتكريم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، باعتبارها أحد الشركاء المتميزين في تنظيم هذا الملتقى المتخصص، مثمناً دور الهيئة في دعم السلامة والصحة المهنية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
هيئة المواصفات تشارك في ملتقى السلامة والصحة المهنية
سبق

شاركت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في فعاليات الملتقى الوطني للسلامة والصحة المهنية، والذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة 12 -13 شعبان 1439هـ الموافق 28-29 أبريل 2018م، تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص.

وتمثلت مشاركة هيئة المواصفات بورقة عمل عن "دور المواصفات القياسية السعودية في دعم السلامة والصحة المهنية" قدمها المهندس مشاري آل صلاح من إدارة مواصفات الخدمات بالهيئة، والتي سلّط فيها الضوء على المعايير التي ترتكز عليها المواصفات القياسية، وأهداف منظومة التقييس في دعم الاقتصاد، وضمان السلامة العامة. مؤكداً على أن المواصفات القياسية في بيئة العمل تساعد على حماية الممتلكات من أخطار الحريق والانفجار والمواد الكيميائية والكهرباء والإشعاع، وتسهيل تصميم وكفاءة المنتجات والخدمات وضمان سلامتها، علاوة على تقييم جودة التجارة والمعاملات، وإيجاد أدلة علمية لتطوير نظم إدارة السلامة مثل سلامة الأغذية والصحة والسلامة المهنية وغيرها.

كما شاركت هيئة المواصفات بجناح توعوي استعرضت من خلاله بعض جهودها في مجال دعم وتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتقديم الاستشارات والتوضيحات الخاصة بدور المواصفات القياسية في دعم السلامة ببيئة العمل.

هذا وقد قام وزير العمل بتكريم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، باعتبارها أحد الشركاء المتميزين في تنظيم هذا الملتقى المتخصص، مثمناً دور الهيئة في دعم السلامة والصحة المهنية.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
02:52 PM

هيئة المواصفات تشارك في ملتقى السلامة والصحة المهنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
75

شاركت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في فعاليات الملتقى الوطني للسلامة والصحة المهنية، والذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة 12 -13 شعبان 1439هـ الموافق 28-29 أبريل 2018م، تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص.

وتمثلت مشاركة هيئة المواصفات بورقة عمل عن "دور المواصفات القياسية السعودية في دعم السلامة والصحة المهنية" قدمها المهندس مشاري آل صلاح من إدارة مواصفات الخدمات بالهيئة، والتي سلّط فيها الضوء على المعايير التي ترتكز عليها المواصفات القياسية، وأهداف منظومة التقييس في دعم الاقتصاد، وضمان السلامة العامة. مؤكداً على أن المواصفات القياسية في بيئة العمل تساعد على حماية الممتلكات من أخطار الحريق والانفجار والمواد الكيميائية والكهرباء والإشعاع، وتسهيل تصميم وكفاءة المنتجات والخدمات وضمان سلامتها، علاوة على تقييم جودة التجارة والمعاملات، وإيجاد أدلة علمية لتطوير نظم إدارة السلامة مثل سلامة الأغذية والصحة والسلامة المهنية وغيرها.

كما شاركت هيئة المواصفات بجناح توعوي استعرضت من خلاله بعض جهودها في مجال دعم وتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتقديم الاستشارات والتوضيحات الخاصة بدور المواصفات القياسية في دعم السلامة ببيئة العمل.

هذا وقد قام وزير العمل بتكريم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، باعتبارها أحد الشركاء المتميزين في تنظيم هذا الملتقى المتخصص، مثمناً دور الهيئة في دعم السلامة والصحة المهنية.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,132
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,893
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة