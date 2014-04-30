هيئة المواصفات تشارك في ملتقى السلامة والصحة المهنية

شاركت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في فعاليات الملتقى الوطني للسلامة والصحة المهنية، والذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة 12 -13 شعبان 1439هـ الموافق 28-29 أبريل 2018م، تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص.

وتمثلت مشاركة هيئة المواصفات بورقة عمل عن "دور المواصفات القياسية السعودية في دعم السلامة والصحة المهنية" قدمها المهندس مشاري آل صلاح من إدارة مواصفات الخدمات بالهيئة، والتي سلّط فيها الضوء على المعايير التي ترتكز عليها المواصفات القياسية، وأهداف منظومة التقييس في دعم الاقتصاد، وضمان السلامة العامة. مؤكداً على أن المواصفات القياسية في بيئة العمل تساعد على حماية الممتلكات من أخطار الحريق والانفجار والمواد الكيميائية والكهرباء والإشعاع، وتسهيل تصميم وكفاءة المنتجات والخدمات وضمان سلامتها، علاوة على تقييم جودة التجارة والمعاملات، وإيجاد أدلة علمية لتطوير نظم إدارة السلامة مثل سلامة الأغذية والصحة والسلامة المهنية وغيرها.

كما شاركت هيئة المواصفات بجناح توعوي استعرضت من خلاله بعض جهودها في مجال دعم وتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتقديم الاستشارات والتوضيحات الخاصة بدور المواصفات القياسية في دعم السلامة ببيئة العمل.

هذا وقد قام وزير العمل بتكريم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، باعتبارها أحد الشركاء المتميزين في تنظيم هذا الملتقى المتخصص، مثمناً دور الهيئة في دعم السلامة والصحة المهنية.