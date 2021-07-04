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وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

"stc" تتيح لعملائها في المملكة إمكانية شحن بطاقات "سوا" عبر أمازون السعودية

قالت: لتضمن عمليات دفع سريعة وسهلة ومريحة.. وتتوفر باللغتين العربية والإنجليزية

أطلقت stc بالتعاون مع أمازون السعودية ميزة مبتكرة لعملائها من مشتركي الباقات مسبقة الدفع "سوا"، والتي تتيح لهم إعادة شحن الرصيد مباشرةً عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق أمازون.

وتم تطوير هذه الخدمة بالشراكة بين stc وأمازون السعودية لتضمن عمليات دفعٍ سريعةٍ وسهلةٍ ومريحةٍ وتتوفر خدمة إعادة الشحن باللغتين العربية والإنجليزية، إذ يمكن للعملاء تحديد خيار إعادة شحن الهاتف الجوال سواء عبر تطبيق أمازون أو موقعها الإلكتروني www.amazon.sa، ثم إدخال رقم شريحة "سوا" المراد إعادة شحنها، وإتمام الخطوات إلكترونياً وبكل سهولة، والدفع عبر بطاقة الخصم أو الائتمان أو عبر بطاقة هدايا أمازون السعودية. وفي حال الرغبة بإعادة شحن الخط لأحد الأصدقاء أو فرد من العائلة، يمكن للعملاء ببساطة إدخال رقم الجوال، وإدخال مبلغ إعادة الشحن المطلوب.

وبهذه المناسبة، قال المهندس فيصل العتيق، الرئيس التنفيذي لـ channels by stc، الذراع البيعي والتوزيعي لمجموعة stc: إن إطلاق خدمة إعادة شحن رصيد الهاتف الجوال عبر أمازون السعودية يعتبر إضافةً قيّمةً إلى مجموعة الميزات والخدمات الرقمية التي توفرها المجموعة للعملاء لتقديم تجربة عملاء فريدة من نوعها. ويأتي هذا النوع من الشراكات تأكيداً على الريادة في عمليات البيع والتوزيع ومكانة المجموعة في هذا السوق، والاستمرار في خلق وابتكار قنوات جديدة للبيع والتوزيع.

من جهته، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن نسعى دائماً إلى البحث عن طرق جديدة بهدف توفير جميع الاحتياجات اليومية بأبسط الطرق لعملائنا في المملكة العربية السعودية، ونحرص أيضاً على تقديم أفضل تجربة ممكنة لهم. ويؤكد إطلاق خدمة إعادة شحن رصيد الهواتف الجوالة لبطاقات "سوا" على أمازون السعودية، التزامنا المستمر بتوفير خدمات سهلة ومريحة لعملائنا في المملكة، كما تُعَد هذه الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تسهيل احتياجات الدفع لعملائنا".

وللحصول على خدمة إعادة شحن رصيد خطوط "سوا" عبر أمازون السعودية، يرجى زيارة: https://www.amazon.sa/recharges/mobile.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"stc" تتيح لعملائها في المملكة إمكانية شحن بطاقات "سوا" عبر أمازون السعودية
سبق

أطلقت stc بالتعاون مع أمازون السعودية ميزة مبتكرة لعملائها من مشتركي الباقات مسبقة الدفع "سوا"، والتي تتيح لهم إعادة شحن الرصيد مباشرةً عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق أمازون.

وتم تطوير هذه الخدمة بالشراكة بين stc وأمازون السعودية لتضمن عمليات دفعٍ سريعةٍ وسهلةٍ ومريحةٍ وتتوفر خدمة إعادة الشحن باللغتين العربية والإنجليزية، إذ يمكن للعملاء تحديد خيار إعادة شحن الهاتف الجوال سواء عبر تطبيق أمازون أو موقعها الإلكتروني www.amazon.sa، ثم إدخال رقم شريحة "سوا" المراد إعادة شحنها، وإتمام الخطوات إلكترونياً وبكل سهولة، والدفع عبر بطاقة الخصم أو الائتمان أو عبر بطاقة هدايا أمازون السعودية. وفي حال الرغبة بإعادة شحن الخط لأحد الأصدقاء أو فرد من العائلة، يمكن للعملاء ببساطة إدخال رقم الجوال، وإدخال مبلغ إعادة الشحن المطلوب.

وبهذه المناسبة، قال المهندس فيصل العتيق، الرئيس التنفيذي لـ channels by stc، الذراع البيعي والتوزيعي لمجموعة stc: إن إطلاق خدمة إعادة شحن رصيد الهاتف الجوال عبر أمازون السعودية يعتبر إضافةً قيّمةً إلى مجموعة الميزات والخدمات الرقمية التي توفرها المجموعة للعملاء لتقديم تجربة عملاء فريدة من نوعها. ويأتي هذا النوع من الشراكات تأكيداً على الريادة في عمليات البيع والتوزيع ومكانة المجموعة في هذا السوق، والاستمرار في خلق وابتكار قنوات جديدة للبيع والتوزيع.

من جهته، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن نسعى دائماً إلى البحث عن طرق جديدة بهدف توفير جميع الاحتياجات اليومية بأبسط الطرق لعملائنا في المملكة العربية السعودية، ونحرص أيضاً على تقديم أفضل تجربة ممكنة لهم. ويؤكد إطلاق خدمة إعادة شحن رصيد الهواتف الجوالة لبطاقات "سوا" على أمازون السعودية، التزامنا المستمر بتوفير خدمات سهلة ومريحة لعملائنا في المملكة، كما تُعَد هذه الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تسهيل احتياجات الدفع لعملائنا".

وللحصول على خدمة إعادة شحن رصيد خطوط "سوا" عبر أمازون السعودية، يرجى زيارة: https://www.amazon.sa/recharges/mobile.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
03:15 PM

"stc" تتيح لعملائها في المملكة إمكانية شحن بطاقات "سوا" عبر أمازون السعودية

قالت: لتضمن عمليات دفع سريعة وسهلة ومريحة.. وتتوفر باللغتين العربية والإنجليزية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,350

أطلقت stc بالتعاون مع أمازون السعودية ميزة مبتكرة لعملائها من مشتركي الباقات مسبقة الدفع "سوا"، والتي تتيح لهم إعادة شحن الرصيد مباشرةً عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق أمازون.

وتم تطوير هذه الخدمة بالشراكة بين stc وأمازون السعودية لتضمن عمليات دفعٍ سريعةٍ وسهلةٍ ومريحةٍ وتتوفر خدمة إعادة الشحن باللغتين العربية والإنجليزية، إذ يمكن للعملاء تحديد خيار إعادة شحن الهاتف الجوال سواء عبر تطبيق أمازون أو موقعها الإلكتروني www.amazon.sa، ثم إدخال رقم شريحة "سوا" المراد إعادة شحنها، وإتمام الخطوات إلكترونياً وبكل سهولة، والدفع عبر بطاقة الخصم أو الائتمان أو عبر بطاقة هدايا أمازون السعودية. وفي حال الرغبة بإعادة شحن الخط لأحد الأصدقاء أو فرد من العائلة، يمكن للعملاء ببساطة إدخال رقم الجوال، وإدخال مبلغ إعادة الشحن المطلوب.

وبهذه المناسبة، قال المهندس فيصل العتيق، الرئيس التنفيذي لـ channels by stc، الذراع البيعي والتوزيعي لمجموعة stc: إن إطلاق خدمة إعادة شحن رصيد الهاتف الجوال عبر أمازون السعودية يعتبر إضافةً قيّمةً إلى مجموعة الميزات والخدمات الرقمية التي توفرها المجموعة للعملاء لتقديم تجربة عملاء فريدة من نوعها. ويأتي هذا النوع من الشراكات تأكيداً على الريادة في عمليات البيع والتوزيع ومكانة المجموعة في هذا السوق، والاستمرار في خلق وابتكار قنوات جديدة للبيع والتوزيع.

من جهته، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن نسعى دائماً إلى البحث عن طرق جديدة بهدف توفير جميع الاحتياجات اليومية بأبسط الطرق لعملائنا في المملكة العربية السعودية، ونحرص أيضاً على تقديم أفضل تجربة ممكنة لهم. ويؤكد إطلاق خدمة إعادة شحن رصيد الهواتف الجوالة لبطاقات "سوا" على أمازون السعودية، التزامنا المستمر بتوفير خدمات سهلة ومريحة لعملائنا في المملكة، كما تُعَد هذه الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تسهيل احتياجات الدفع لعملائنا".

وللحصول على خدمة إعادة شحن رصيد خطوط "سوا" عبر أمازون السعودية، يرجى زيارة: https://www.amazon.sa/recharges/mobile.

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