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دعوة لأهالي جدة للاستفادة من فعاليات "الأسبوع الخليجي الـ10 للأسنان"

انطلق مساء أمس ويستمر 3 أيام بمشاركة 60 جهة.. و"الغامدي": دور فاعل

دشن مساعد مدير الشؤون الصحية بجدة للخدمات العلاجية الدكتور محمود بن مدني العلي؛ بحضور مدير عام طب الأسنان بوزارة الصحة الدكتور سعود بن أورفلي، مساء أمس الخميس، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد العاشر لتعزيز صحة الفم والأسنان والذي يقام في شهر مارس من كل عام تحت شعار "الأسنان صحة وجمال"، وذلك في كورنيش جدة الواجهة البحرية.

حيث تُعد هذه المناسبة أكبر تجمع توعوي صحي للجهات المهتمة بتعزيز صحة الفم والأسنان، ويشارك فيها أكثر من (60) جهة حكومية وخاصة إضافة إلى جميع مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة جدة والمراكز التابعة لها وكذلك جامعة الملك عبدالعزيز والجمعية السعودية لطب الأسنان وكلية الفارابي وكلية المجتمع وغيرها من الجهات المشاركة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الخميس.

وأوضح مدير إدارة طب الأسنان بصحة جدة الدكتور فوزي الغامدي، أن هذه الفعاليات التوعوية والتثقيفية للمجتمع سيكون لها دور فعال بمشيئة الله في الوقاية من مشاكل الأسنان وأمراض اللثة، كما تهدف إلى زيادة وتكثيف الوعي الصحي لجميع أفراد المجتمع وفئاته خصوصاً الأطفال وأولياء أمورهم، وضرورة العناية بصحة الفم والأسنان للقضاء على المشاكل التي قد تؤثر على صحة الفم، بالإضافة إلى معرفة سبل الوقاية منها وتسليط الضوء على أمراض الفم وبعض الأمراض المزمنة.

وأشار "الغامدي" إلى أن الفعالية شهدت تفعيل دور مؤسسات المجتمع في دعم وتنفيذ البرامج الوقائية وتفعيل الدور الوقائي للقوى العاملة في مجال طب الأسنان، ودعا أهالي مدينة جدة وزوارها إلى الاستفادة من هذه الفعاليات التوعوية الصحية لتواجد العديد من المختصين في مجال طب الأسنان والذين سيقومون بتقديم شروحات مفصلة ونصائح متنوعة عن التسوس وطرق اجتنابه وأسبابه والمحافظة على صحة الفم والأسنان، وكذلك الاستفادة من برامج الوقاية من آفات الأسنان.

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دعوة لأهالي جدة للاستفادة من فعاليات "الأسبوع الخليجي الـ10 للأسنان"
سبق

دشن مساعد مدير الشؤون الصحية بجدة للخدمات العلاجية الدكتور محمود بن مدني العلي؛ بحضور مدير عام طب الأسنان بوزارة الصحة الدكتور سعود بن أورفلي، مساء أمس الخميس، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد العاشر لتعزيز صحة الفم والأسنان والذي يقام في شهر مارس من كل عام تحت شعار "الأسنان صحة وجمال"، وذلك في كورنيش جدة الواجهة البحرية.

حيث تُعد هذه المناسبة أكبر تجمع توعوي صحي للجهات المهتمة بتعزيز صحة الفم والأسنان، ويشارك فيها أكثر من (60) جهة حكومية وخاصة إضافة إلى جميع مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة جدة والمراكز التابعة لها وكذلك جامعة الملك عبدالعزيز والجمعية السعودية لطب الأسنان وكلية الفارابي وكلية المجتمع وغيرها من الجهات المشاركة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الخميس.

وأوضح مدير إدارة طب الأسنان بصحة جدة الدكتور فوزي الغامدي، أن هذه الفعاليات التوعوية والتثقيفية للمجتمع سيكون لها دور فعال بمشيئة الله في الوقاية من مشاكل الأسنان وأمراض اللثة، كما تهدف إلى زيادة وتكثيف الوعي الصحي لجميع أفراد المجتمع وفئاته خصوصاً الأطفال وأولياء أمورهم، وضرورة العناية بصحة الفم والأسنان للقضاء على المشاكل التي قد تؤثر على صحة الفم، بالإضافة إلى معرفة سبل الوقاية منها وتسليط الضوء على أمراض الفم وبعض الأمراض المزمنة.

وأشار "الغامدي" إلى أن الفعالية شهدت تفعيل دور مؤسسات المجتمع في دعم وتنفيذ البرامج الوقائية وتفعيل الدور الوقائي للقوى العاملة في مجال طب الأسنان، ودعا أهالي مدينة جدة وزوارها إلى الاستفادة من هذه الفعاليات التوعوية الصحية لتواجد العديد من المختصين في مجال طب الأسنان والذين سيقومون بتقديم شروحات مفصلة ونصائح متنوعة عن التسوس وطرق اجتنابه وأسبابه والمحافظة على صحة الفم والأسنان، وكذلك الاستفادة من برامج الوقاية من آفات الأسنان.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
02:38 PM

دعوة لأهالي جدة للاستفادة من فعاليات "الأسبوع الخليجي الـ10 للأسنان"

انطلق مساء أمس ويستمر 3 أيام بمشاركة 60 جهة.. و"الغامدي": دور فاعل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشن مساعد مدير الشؤون الصحية بجدة للخدمات العلاجية الدكتور محمود بن مدني العلي؛ بحضور مدير عام طب الأسنان بوزارة الصحة الدكتور سعود بن أورفلي، مساء أمس الخميس، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد العاشر لتعزيز صحة الفم والأسنان والذي يقام في شهر مارس من كل عام تحت شعار "الأسنان صحة وجمال"، وذلك في كورنيش جدة الواجهة البحرية.

حيث تُعد هذه المناسبة أكبر تجمع توعوي صحي للجهات المهتمة بتعزيز صحة الفم والأسنان، ويشارك فيها أكثر من (60) جهة حكومية وخاصة إضافة إلى جميع مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة جدة والمراكز التابعة لها وكذلك جامعة الملك عبدالعزيز والجمعية السعودية لطب الأسنان وكلية الفارابي وكلية المجتمع وغيرها من الجهات المشاركة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الخميس.

وأوضح مدير إدارة طب الأسنان بصحة جدة الدكتور فوزي الغامدي، أن هذه الفعاليات التوعوية والتثقيفية للمجتمع سيكون لها دور فعال بمشيئة الله في الوقاية من مشاكل الأسنان وأمراض اللثة، كما تهدف إلى زيادة وتكثيف الوعي الصحي لجميع أفراد المجتمع وفئاته خصوصاً الأطفال وأولياء أمورهم، وضرورة العناية بصحة الفم والأسنان للقضاء على المشاكل التي قد تؤثر على صحة الفم، بالإضافة إلى معرفة سبل الوقاية منها وتسليط الضوء على أمراض الفم وبعض الأمراض المزمنة.

وأشار "الغامدي" إلى أن الفعالية شهدت تفعيل دور مؤسسات المجتمع في دعم وتنفيذ البرامج الوقائية وتفعيل الدور الوقائي للقوى العاملة في مجال طب الأسنان، ودعا أهالي مدينة جدة وزوارها إلى الاستفادة من هذه الفعاليات التوعوية الصحية لتواجد العديد من المختصين في مجال طب الأسنان والذين سيقومون بتقديم شروحات مفصلة ونصائح متنوعة عن التسوس وطرق اجتنابه وأسبابه والمحافظة على صحة الفم والأسنان، وكذلك الاستفادة من برامج الوقاية من آفات الأسنان.

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