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وفاة الفنان المصري محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة منذ فترة دخل إثرها العناية

توفي، اليوم السبت، الفنان المصري محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض.
يذكر أن الفنان محمد أبوالوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل على إثرها العناية المركزة بالمستشفى.

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وفاة الفنان المصري محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض
سبق

توفي، اليوم السبت، الفنان المصري محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض.
يذكر أن الفنان محمد أبوالوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل على إثرها العناية المركزة بالمستشفى.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
02:14 PM
اخر تعديل
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
07:25 PM

وفاة الفنان المصري محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة منذ فترة دخل إثرها العناية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,067

توفي، اليوم السبت، الفنان المصري محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض.
يذكر أن الفنان محمد أبوالوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل على إثرها العناية المركزة بالمستشفى.

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200 مليون

26 ديسمبر
24,365
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29 مليار ..

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