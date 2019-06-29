توفي، اليوم السبت، الفنان المصري محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض. يذكر أن الفنان محمد أبوالوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل على إثرها العناية المركزة بالمستشفى.

وفاة الفنان المصري محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-29 توفي، اليوم السبت، الفنان المصري محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الفنان محمد أبوالوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل على إثرها العناية المركزة بالمستشفى.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440 02:14 PM

اخر تعديل 29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440 07:25 PM

وفاة الفنان المصري محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة منذ فترة دخل إثرها العناية





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توفي، اليوم السبت، الفنان المصري محمد أبوالوفا بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الفنان محمد أبوالوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل على إثرها العناية المركزة بالمستشفى.