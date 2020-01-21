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"المسند" عن طقس الثلاثاء: استقرار عام.. والباردة تبدأ غداً

قال: ذروتها السبت والأحد والاثنين مع اختلاف يسير بين المناطق

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند أن حالة من الاستقرار العام تسود أجواء المملكة، وأن الكتلة الباردة قد تبدأ غداً والخميس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن يستمر الاستقرار الجوي، عدا مناطق #الجوف #الحدود_الشمالية وشمال #الشرقية فقد تتشكل السحب المتفرقة والتي قد تكون ممطرة.

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة وباردة، وقد تثير بعض #الغبار على أجزاء من #الحدود_الشمالية #الجوف #تبوك.. هذا والله أعلم.

وتابع: التوقعات بشأن الكتلة الهوائية الباردة قائمة، وبدايتها قد تكون من يوم الأربعاء أو الخميس حسب الموقع الجغرافي للمنطقة، وذروتها السبت والأحد والاثنين مع اختلاف يسير بين المناطق.. هذا والله أعلم.

حالة الطقس الأرصاد استقرار جوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" عن طقس الثلاثاء: استقرار عام.. والباردة تبدأ غداً
سبق

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند أن حالة من الاستقرار العام تسود أجواء المملكة، وأن الكتلة الباردة قد تبدأ غداً والخميس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن يستمر الاستقرار الجوي، عدا مناطق #الجوف #الحدود_الشمالية وشمال #الشرقية فقد تتشكل السحب المتفرقة والتي قد تكون ممطرة.

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة وباردة، وقد تثير بعض #الغبار على أجزاء من #الحدود_الشمالية #الجوف #تبوك.. هذا والله أعلم.

وتابع: التوقعات بشأن الكتلة الهوائية الباردة قائمة، وبدايتها قد تكون من يوم الأربعاء أو الخميس حسب الموقع الجغرافي للمنطقة، وذروتها السبت والأحد والاثنين مع اختلاف يسير بين المناطق.. هذا والله أعلم.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
08:23 AM

"المسند" عن طقس الثلاثاء: استقرار عام.. والباردة تبدأ غداً

قال: ذروتها السبت والأحد والاثنين مع اختلاف يسير بين المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند أن حالة من الاستقرار العام تسود أجواء المملكة، وأن الكتلة الباردة قد تبدأ غداً والخميس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن يستمر الاستقرار الجوي، عدا مناطق #الجوف #الحدود_الشمالية وشمال #الشرقية فقد تتشكل السحب المتفرقة والتي قد تكون ممطرة.

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة وباردة، وقد تثير بعض #الغبار على أجزاء من #الحدود_الشمالية #الجوف #تبوك.. هذا والله أعلم.

وتابع: التوقعات بشأن الكتلة الهوائية الباردة قائمة، وبدايتها قد تكون من يوم الأربعاء أو الخميس حسب الموقع الجغرافي للمنطقة، وذروتها السبت والأحد والاثنين مع اختلاف يسير بين المناطق.. هذا والله أعلم.

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