قلد مدير شعبة مرور محافظة خيبر النقيب موسى مسعود الرشيدي؛ قبلان عبدالكريم العنزي، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".
وأعرب رئيس رقباء "العنزي" عن سعادته بالترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
"العنزي" "رئيس رقباء" في مرور خيبر
قلد مدير شعبة مرور محافظة خيبر النقيب موسى مسعود الرشيدي؛ قبلان عبدالكريم العنزي، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".
وأعرب رئيس رقباء "العنزي" عن سعادته بالترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
قلد مدير شعبة مرور محافظة خيبر النقيب موسى مسعود الرشيدي؛ قبلان عبدالكريم العنزي، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".
"العنزي" "رئيس رقباء" في مرور خيبر
قلد مدير شعبة مرور محافظة خيبر النقيب موسى مسعود الرشيدي؛ قبلان عبدالكريم العنزي، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".
وأعرب رئيس رقباء "العنزي" عن سعادته بالترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.