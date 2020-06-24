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"حكيم".. هكذا وصف الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية قرار حج هذا العام

رأى أنه يهدف للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من جائحة فيروس كورونا

ثمّن الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية، قرارَ المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من داخل المملكة؛ بالقرار الحكيم الذي يهدف للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الاتحاد الأسترالي في بيان له عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على توفير الاهتمام والرعاية للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين.

الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية

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"حكيم".. هكذا وصف الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية قرار حج هذا العام
سبق

ثمّن الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية، قرارَ المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من داخل المملكة؛ بالقرار الحكيم الذي يهدف للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الاتحاد الأسترالي في بيان له عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على توفير الاهتمام والرعاية للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
01:20 PM

"حكيم".. هكذا وصف الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية قرار حج هذا العام

رأى أنه يهدف للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من جائحة فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ثمّن الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية، قرارَ المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من داخل المملكة؛ بالقرار الحكيم الذي يهدف للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الاتحاد الأسترالي في بيان له عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على توفير الاهتمام والرعاية للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين.

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