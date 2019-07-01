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جولة استباقية لتفقد مقار برنامج خادم الحرمين في المشاعر المقدسة استعداداً لحج ١٤٤٠هـ

لضمان تقديم خدمة تليق بضيوف الملك

بتوجيه وإشراف ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قام فضيلة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل بجولة تفقدية على عدد من الفنادق والمخيمات الواقعة في منطقة المشاعر المقدسة، والتي ستكون -بمشيئة الله- مقراً لضيوف البرنامج هذا العام والذين يفدون من مختلف دول العالم، وتتشرف الوزارة بتنفيذه كل عام.

واطلع الدكتور الصامل خلال الجولة على المقار المعدة لاستقبال المستضافين للعام الحالي من مختلف الجوانب لضمان تقديم خدمة تليق بضيوف خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وعقد الدكتور عبدالله الصامل اجتماعاً بحضور عدد من رؤساء اللجان العاملة استعرض خلاله خطة البرنامج للعام الحالي، والخدمات التي سيقدمها للمستضافين، وأبرز الفعاليات المصاحبة إلى جانب خطط التفويج في منطقة المشاعر المقدسة.

وأوضح الدكتور عبدالله الصامل في، تصريح له عقب الجولة، أن الجولة الاستباقية تأتي في إطار التوجيهات المتواصلة من الوزير المشرف العام على برنامج الاستضافة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد دائماً على تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن، وبوقت مبكر لتقديم أعلى الخدمات للضيوف الذين يحملون اسم قائد هذه البلاد المباركة ليتفرغوا في أيام الحج للعبادة واغتنام الوقت في قضاء نسكهم بكل راحة وطمأنينة.

ورفع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على عنايتهما بكل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والتيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها.

وتأتي تلك الجولة عقب إعلان الوزارة عن اعتماد خطتها السنوية للحج للعام الجاري ١٤٤٠هـ، والتي اعتمدها معالي الوزير آل الشيخ رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج في إطار رسالتها المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة.

رافق الدكتور الصامل سعادة الأمين العام المكلف للبرنامج علي بن عبدالله الزغيبي، ومدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، ومساعده الدكتور عبدالله الجويبري، وعدد من رؤساء اللجان العاملة بالبرنامج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جولة استباقية لتفقد مقار برنامج خادم الحرمين في المشاعر المقدسة استعداداً لحج ١٤٤٠هـ
سبق

بتوجيه وإشراف ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قام فضيلة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل بجولة تفقدية على عدد من الفنادق والمخيمات الواقعة في منطقة المشاعر المقدسة، والتي ستكون -بمشيئة الله- مقراً لضيوف البرنامج هذا العام والذين يفدون من مختلف دول العالم، وتتشرف الوزارة بتنفيذه كل عام.

واطلع الدكتور الصامل خلال الجولة على المقار المعدة لاستقبال المستضافين للعام الحالي من مختلف الجوانب لضمان تقديم خدمة تليق بضيوف خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وعقد الدكتور عبدالله الصامل اجتماعاً بحضور عدد من رؤساء اللجان العاملة استعرض خلاله خطة البرنامج للعام الحالي، والخدمات التي سيقدمها للمستضافين، وأبرز الفعاليات المصاحبة إلى جانب خطط التفويج في منطقة المشاعر المقدسة.

وأوضح الدكتور عبدالله الصامل في، تصريح له عقب الجولة، أن الجولة الاستباقية تأتي في إطار التوجيهات المتواصلة من الوزير المشرف العام على برنامج الاستضافة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد دائماً على تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن، وبوقت مبكر لتقديم أعلى الخدمات للضيوف الذين يحملون اسم قائد هذه البلاد المباركة ليتفرغوا في أيام الحج للعبادة واغتنام الوقت في قضاء نسكهم بكل راحة وطمأنينة.

ورفع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على عنايتهما بكل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والتيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها.

وتأتي تلك الجولة عقب إعلان الوزارة عن اعتماد خطتها السنوية للحج للعام الجاري ١٤٤٠هـ، والتي اعتمدها معالي الوزير آل الشيخ رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج في إطار رسالتها المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة.

رافق الدكتور الصامل سعادة الأمين العام المكلف للبرنامج علي بن عبدالله الزغيبي، ومدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، ومساعده الدكتور عبدالله الجويبري، وعدد من رؤساء اللجان العاملة بالبرنامج.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
06:40 PM

جولة استباقية لتفقد مقار برنامج خادم الحرمين في المشاعر المقدسة استعداداً لحج ١٤٤٠هـ

لضمان تقديم خدمة تليق بضيوف الملك

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عبدالله العنزي - مكة المكرمة
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بتوجيه وإشراف ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قام فضيلة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل بجولة تفقدية على عدد من الفنادق والمخيمات الواقعة في منطقة المشاعر المقدسة، والتي ستكون -بمشيئة الله- مقراً لضيوف البرنامج هذا العام والذين يفدون من مختلف دول العالم، وتتشرف الوزارة بتنفيذه كل عام.

واطلع الدكتور الصامل خلال الجولة على المقار المعدة لاستقبال المستضافين للعام الحالي من مختلف الجوانب لضمان تقديم خدمة تليق بضيوف خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وعقد الدكتور عبدالله الصامل اجتماعاً بحضور عدد من رؤساء اللجان العاملة استعرض خلاله خطة البرنامج للعام الحالي، والخدمات التي سيقدمها للمستضافين، وأبرز الفعاليات المصاحبة إلى جانب خطط التفويج في منطقة المشاعر المقدسة.

وأوضح الدكتور عبدالله الصامل في، تصريح له عقب الجولة، أن الجولة الاستباقية تأتي في إطار التوجيهات المتواصلة من الوزير المشرف العام على برنامج الاستضافة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد دائماً على تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن، وبوقت مبكر لتقديم أعلى الخدمات للضيوف الذين يحملون اسم قائد هذه البلاد المباركة ليتفرغوا في أيام الحج للعبادة واغتنام الوقت في قضاء نسكهم بكل راحة وطمأنينة.

ورفع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على عنايتهما بكل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والتيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها.

وتأتي تلك الجولة عقب إعلان الوزارة عن اعتماد خطتها السنوية للحج للعام الجاري ١٤٤٠هـ، والتي اعتمدها معالي الوزير آل الشيخ رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج في إطار رسالتها المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة.

رافق الدكتور الصامل سعادة الأمين العام المكلف للبرنامج علي بن عبدالله الزغيبي، ومدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، ومساعده الدكتور عبدالله الجويبري، وعدد من رؤساء اللجان العاملة بالبرنامج.

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