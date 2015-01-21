شاهد.. لفتة إنسانية من مدير جوازات مكة تجاه مراجعة من ذوي الاحتياجات

لمحها مصادفة على عربتها المتحركة فبادر بخدمتها دون أن تصعد للمبنى

لم يدُر في خلد سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانت تقف في فناء إدارة جوازات العاصمة المقدسة لأخذ قسط من الراحة برفقة ذويها في سبيل إنهاء معاملتها، أن يبادر مدير الإدارة العميد سلمان بن عوض الوذيناني بعد أن لمحها مصادفة على عربتها المتحركة، ويقوم بخدمتها دون أن تصعد إلى مبنى الجوازات، وذلك في لفتة إنسانية، نالت استحسان متداولي الصورة المعبرة تجاه فئة غالية على المجتمع.

وأظهرت الصورة المتداولة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مدير إدارة جوازات العاصمة المقدسة، العميد سلمان بن عوض الوذيناني، وهو يقوم بتقديم الخدمة للسيدة من تلقاء نفسه؛ كي لا تتكبد المشقة والعناء، وذلك في مشهد عكس حرص إدارة الجوازات بمكة على المراجعين لها كافة، بمن فيهم كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة الذين تولي لهم الدولة الرعاية والاهتمام.

وأعرب عدد من متداولي الصورة عن شكرهم وتقديرهم لجوازات العاصمة المقدسة على ما تقوم به من خدمات تجاه مراجعيها، لافتين إلى أنه ليس بمستغرب ذلك العمل الإنساني تجاه فئة غالية على المجتمع.. وتجلى ذلك في خدمة سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تنشد الخدمة؛ وهو ما جعل أعين المراجعين تنظر لرجال الجوازات بتقدير وإكبار.