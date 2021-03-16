عن مشاجرة طائرة الرياض- بيروت .. "السليمان": كذب من وصف بعض الركاب بـ"السكارى"

قال: لا نبيع الخمور.. فلا تنشروا الأكاذيب على مواقع التواصل

يرفض الكاتب الصحفي خالد السليمان وصف بعض ركاب طائرة أقلعت من السعودية بـ"السكاري"، لأن الخمور لا تباع في المملكة، ويمنع تقديمها في أجوائها، وذلك تعليقًا على فيديو مشاجرة وقعت على طائرة أقلعت من الرياض وهبطت في بيروت، مطالبًا مشاهير مواقع التواصل بالتحقق من المعلومات قبل نشر الأكاذيب.

المعلومة الصحيحة

وفي مقال "مشاهير يطيرون في العجة!" بصحيفة "عكاظ"، يبدأ السليمان بالتأكيد على قيمة المعلومة الصحيحة في مواجهة الشائعات والأكاذيب، ويقول: "في الأزمات المجتمعية التي تصبح فيها المعلومة الصحيحة أثمن ما يمكن تقديمه للحد من انتشار الشائعات والتسبب بالهلع والفوضى في المجتمعات، لا يجوز أن يصبح المؤثرون في صناعة الرأي مصدرًا للأخبار الكاذبة أو وسيلة لنشر الشائعات!".

مسؤولية المغرد

ويرى "السليمان" أنه "إذا كانت وسائل الإعلام التقليدي تملك فلاترها الرقابية للتحقق مهنيًا من صحة المعلومات، فإن وسائل التواصل الاجتماعي منحت صناع الرأي والمحتوى حرية كاملة في نشر ما يريدون من معلومات وتعليقات دون أي مرشحات رقابية، مما يحملهم مسؤولية عظيمة في تدقيق معلوماتهم وتتبع مصادرها والتحقق من مصداقيتها!".

السعودية لا تبيع الخمور

ويرصد الكاتب خبر مشاجرة الطائرة وكيف تم دس أكذوبة "السكارى" فيه، ويقول: "مثال ذلك نقل وتدوير بعض المغردين خبرًا نشر في حساب أجنبي مع مقطع فيديو لمشاجرة بين مجموعة من الركاب وصفهم بالسكارى في طائرة أقلعت من السعودية متجهة إلى لبنان، فكيف يكونون سكارى والخمور لا تباع في السعودية، ويمنع تقديمها في الأجواء السعودية؟!".

خبر مسلسل "عائلة سيمسون"

ويضيف "السليمان" مثالاً آخر ويقول: "أيضًا البعض وقع في فخ إحدى رسومات مسلسل (عائلة سيمسون) الكرتوني الشهير للدلالة على أن المسلسل في إحدى حلقاته التي بثت قبل سنوات عديدة توقع ظهور فايروس كورونا المستجد، والمعروف أن التلاعب بصور ورسومات من هذا المسلسل للدلالة على التنبؤ بأحداث حاضرة ـ أشهرها أن يصبح ترمب رئيسًا ـ معروف وقديم ولا ينطلي على الإنسان العادي ناهيك عن الإعلامي أو صانع المحتوى المحترف الذي تحكمه معايير مهنية للتحقق من المعلومات قبل نشرها!".

لا تنشروا الأخبار الكاذبة

ويخلص "السليمان" إلى أن "الركادة زينة سواء في تويتر أو مجموعات (الواتس)، فالمؤثر يجب أن يكون مصدرًا للمعلومة الصحيحة وليس وسيلة لنشر الأخبار الكاذبة .. والطيران في العجة!".